La Generalitat licita la redacción de la variante de Tavernes de la Valldigna

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha sacado a licitación la redacción del proyecto de la variante de la carretera CV-50 en Tavernes de la Valldigna por un importe de 586.248 euros, lo que supone el primer paso significativo para que esa transitada carretera deje de discurrir por el interior de la localidad, concretamente por las avenidas de la Valldigna y de les Germanies, causando molestias en forma de contaminación acústica y atmosférica, y también riesgo para las personas. Se trata de una travesía de 2,1 kilómetros de longitud que soporta un paso diario de 9.720 vehículos, de los cuales el 5 por ciento son vehículos pesados, según datos facilitados por la Conselleria de Infraestructuras.

El plazo establecido para la presentación del proyecto es de dos años, de manera que, previsiblemente, en el otoño de 2027 la Generalitat tendrá el documento que permitiría la licitación de las obras, valoradas en 26 millones de euros. Esa nueva carretera, por el sur de la localidad, tendría un trazado de 4,6 kilómetros, y conectaría con la autopista AP-7 y la carretera N-332 que discurren por la costa.

La licitación de la redacción del proyecto ha sido celebrada por el Partido Popular de Tavernes de la Valldigna. “Llevamos demasiados años esperando una infraestructura muy necesaria para la seguridad de nuestros vecinos y esta Conselleria demuestra que el proyecto será una realidad y lo podremos ver ejecutar”, indica, en una nota de prensa, la portavoz de los populares en Tavernes, Eva Palomares.

La variante de Tavernes de la Valldigna está considerada una actuación "prioritaria" para la Generalitat, y tiene el objetivo de mejorar la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos. El nuevo trazado de la CV-50 en variante es el definido en el Proyecto Básico aprobado el 26 de diciembre de 2023 y con el cual se tramitó y otorgó la Declaración de Impacto Ambiental. Así, el nuevo trazado se ubicará al sur del casco urbano y del río Vaca, discurriendo en variante en una longitud de 3,5 kilómetros para volver a conectar con la actual carretera a partir de la glorieta existente al oeste del polígono industrial del Teularet. Se ha previsto la construcción de una carretera de calzada única, cuya sección estará formada por un carril por sentido de 3,50 metros de ancho, arcenes de 1,50 metros y bermas de 1,30 metros.

A una cota elevada para evitar su inundación

El ámbito por el que discurre, paralelo al río Vaca con capacidad hidráulica insuficiente y peligrosidad de inundación, ha condicionado el diseño, siendo necesario que la carretera discurra a una cota elevada respecto al terreno actual para garantizar la circulación en caso de fuertes lluvias. Para salvar los cauces del río Vaca y los barrancos del Malet, Vergeret y Assagador se han previsto cinco nuevas estructuras de paso, así como 30 obras de drenaje transversal para evitar efecto barrera de la nueva carretera y evitar que genere inundaciones en la zona. La actuación se completa con un carril ciclo peatonal, de 5.170 metros de longitud y la reposición de caminos para acceder a las parcelas agrícolas. La integración paisajística se llevará a cabo mediante la plantación de árboles y arbustos en todo el trayecto, incluyendo las glorietas, además de la revegetación de los taludes.

Con este contrato se redactará el proyecto constructivo completo desde el acceso oeste a Tavernes de la Valldigna, llegando desde Alzira, hasta la conexión con la AP-7 y la N-332. Con el objeto de garantizar la óptima ejecución de las obras previstas en el proyecto básico, el trazado completo de la variante se podrá dividir en tres fases.

“Celebramos esta licitación porque es el último paso antes de la licitación de las obras y es la muestra de que la Generalitat cumple su palabra con Tavernes de la Valldigna”, ha señalado la portavoz popular, Eva Palomares.