Un grupo de vecinos de Marxuquera recoge bicicletas para los afectados por la DANA

Tras la DANA del 29 de octubre de 2024 surgieron numerosas iniciativas solidarias para ayudar a las personas afectadas a soportar la pérdida de todo tipo de bienes personales. En Marxuquera, un grupo de vecinos no quiso quedarse de brazos cruzados y empezó un proyecto solidario de recogida, reparación y donación de bicicletas destinadas a las personas afectadas por las inundaciones.

Así, durante los últimos meses se han ido recogiendo por Marxuquera y sus alrededores una serie de bicicletas que, recientemente, se han dado al Ayuntamiento de Catarroja, donde su concejala de Bienestar Social, Nuria Blanch, ha sido la encargada de recogerlas en nombre de la población.

Uno de los principales retos que tenían esos vecinos era la logística. Por eso, la presidenta de la Junta de Distrito de Marxuquera, Liduvina Gil, se brindó a apoyarles. En este sentido, el Ayuntamiento de Gandia ha colaborado en el transporte.

Antes de cargarlas, todas las bicicletas han sido revisadas por parte de un voluntario de forma altruista, asegurándose de que estuvieran en condiciones para prestar servicio. Ahora, todas estas bicicletas permitirán que la gente pueda desplazarse para ir a trabajar, estudiar, comprar o, simplemente para pasear.

Liduvina Gil ha querido agradecer las donaciones que han efectuado este grupo de vecinos de Marxuquera, que en algunos casos han tenido que desprenderse de bicicletas con valor sentimental, precisamente con el deseo de ayudar al vecindario de varias localidades de l'Horta Sud a superar la catástrofe, facilitando la movilidad a las personas afectadas.

Gil también ha agradecido la implicación de Vicent Alonso, vecino de Marxuquera de quien ha surgido la iniciativa y que ha impulsado el envío. "La dana ha hecho posible el nacimiento de muchas redes de solidaridad que han conectado la ciudadanía con los afectados, y este proyecto que ha nacido en Marxuquera es también uno de ellos, demostrando que sus vecinos son solidarios y que unidos se superan las adversidades", ha indicado.