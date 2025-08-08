José Manuel Fernández “Karpi” expone en Suecia y Estados Unidos

José Manuel Fernández "Karpi" resurge con más fuerza que nunca con dos grandes exposiciones internacionales en Suecia y Estados Unidos y varias muestras en el Hotel Villa Gadea de Altea y próximamente en el Hotel Oliva Nova de Oliva.

Tras más de quince años alejado del circuito expositivo, "Karpi" vuelve con mucha ilusión a la escena artística. Su objetivo es el de compartir con los amantes del arte su nueva etapa, mucho más colorista y evolucionada dentro de su trabajo abstracto en el que expresa en cada obra sus emociones interiores.

Recientemente, recibió la visita en su estudio de los coleccionistas de arte, Gisela Kàvehed Rivas y Eduardo Rivas, de Estocolmo (Suecia) y concretó su primera gran muestra en esta ciudad nórdica en una galería privada que se inaugurará el próximo día 30 de agosto con la presencia de empresarios y amantes del arte de Suecia.

Karpi señala a Levante-EMV que "me hace mucha ilusión esta primera muestra que haré en Suecia porque son gente encantadora, que les ha gustado mucho mi trabajo, y que supone la posibilidad de nuevas colaboraciones de cara al futuro en aquel país".

Los coleccionatistas de Estocolmo con "Karpi" / Levante-EMV

Paralelamente y desde hace unos días José Manuel Fernández también ha iniciado una exposición internacional en la galería Versailles Art Gallery de Alexandria en Washinton D.C. la capital de los Estados Unidos, donde su trabajo permanecerá expuesto a los visitantes al menos durante doce meses.

Además, también se pueden contemplar los últimos trabajos de "Karpi" en el Hotel Villa Gadea de Altea que gestiona María José Navarro y dirige Enrique Mas, que durante muchos años han apoyado al pintor olivense con diversas exposiciones en sus paredes.

Hace unos días también se ha cerrado una próxima exposición de sus últimos trabajos en el Hotel Oliva Nova Golf Beach and Golf, donde Karpi también ha realizado ya anteriormente varias exposiciones de su obra desde que inició su carrera artística.

También está prevista su muestra en la Galería de Arte Toni Marí de Dénia desde el 15 de septiembre.

"Karpi" tiene un impresionante currículum a sus espaldas desde que se inició en el mundo del arte. Cabe destacar la obra que regaló al rey, Felipe IV, con motivo de su enlace con Leticia Ortiz.

También sus exposiciones internacionales en el Museo Manege de San Petersburgo en Rusia, el Museo Sagred Palace de Vancouver en Canadá, en ArteExpo de Nueva York, la Galeria Black Tower de Suiza, el Museum Nyensikans de Rusia, el Palacio Infante Don Luís de Borbón y el Hotel Ritz de Madrid, el Palacio de la Merced y el Museo Taurino de Córdoba.

Tiene obra catalogada en el Banco Mundial de Washington, la Galeria S. Mylree art Gallery de Vancouver, la Galerie Des Sablons de Saint Malo en Francia, la Galerie Spolnik de Paris o el Monestir de la Valldigna de Simat.