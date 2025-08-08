Partida amb premi de 100 euros al Trinquet Ciscar de Piles i confirmats els cartells de Bellreguard
Les jornades s'enceten amb una primera de promeses
Salva Talens Carbó
El Trinquet Ciscar de Piles obri este divendres, 8 d'agost, de nou, les seues portes per acollir dos partides ordinàries de raspall. En la primera, a partir de les 17 hores, juguen Artal i Rafa contra Sergio i Julio. En la segona, de professionals, la parella de Vercher i Brisca s'enfronta el trio de Montaner, Lorja i Ibiza. Els guanyadors tenen un premi extraordinari de 100 euros.
Este dijous l'activitat s'ha centrat al Trinquet de Castelló de Rugat. En el primer encontre de la vesprada, Vicent i Ferrando guanyen Marin i Alejandro per 25 a 15. En la segona, de raspall professional, Vicent i Seve superen Ivan i Murcianet per 25 a 10.
Per dissabte, dia 9, al trinquet de Bellreguard s'anuncia una primera amb Vicent i Rosen contra Terrades II i Verdú i, a continuació, Ian i Bossio vs Ximo i Momparler.
Diumenge, també a Bellreguard, a les 17 hores juguen Andreu i Raúl davant Ferrer IV i Cuala i després Moltó i Raúl contra Diari i Lorja.
