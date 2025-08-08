Partida amb premi de 100 euros al Trinquet Ciscar de Piles i confirmats els cartells de Bellreguard

Les jornades s'enceten amb una primera de promeses

Vercher de Piles, en la final del IV Trofeu Ajuntament de Xeraco

Vercher de Piles, en la final del IV Trofeu Ajuntament de Xeraco / Fedpival / Pilota Pro

Salva Talens Carbó

Gandia

El Trinquet Ciscar de Piles obri este divendres, 8 d'agost, de nou, les seues portes per acollir dos partides ordinàries de raspall. En la primera, a partir de les 17 hores, juguen Artal i Rafa contra Sergio i Julio. En la segona, de professionals, la parella de Vercher i Brisca s'enfronta el trio de Montaner, Lorja i Ibiza. Els guanyadors tenen un premi extraordinari de 100 euros.

Este dijous l'activitat s'ha centrat al Trinquet de Castelló de Rugat. En el primer encontre de la vesprada, Vicent i Ferrando guanyen Marin i Alejandro per 25 a 15. En la segona, de raspall professional, Vicent i Seve superen Ivan i Murcianet per 25 a 10.

Per dissabte, dia 9, al trinquet de Bellreguard s'anuncia una primera amb Vicent i Rosen contra Terrades II i Verdú i, a continuació, Ian i Bossio vs Ximo i Momparler.

Diumenge, també a Bellreguard, a les 17 hores juguen Andreu i Raúl davant Ferrer IV i Cuala i després Moltó i Raúl contra Diari i Lorja.

