Ya son más de 300 los y las participantes en la Travessia al Port de Gandia y la Volta a l'Escullera

La jornada acuática que aglutina la Travessia al Port de Gandia y Volta a l'Escullera se disputa el viernes del festivo 15 de agosto. El club organizador, el NiE Gandia, se ha marcado el objetivo de reunir a 400 nadadores y nadadoras, según aseguró su presidenta, Pilar Martí. Pues bien, a una semana vista de las competiciones ya son más de 300 los y las participantes inscritos e inscritas.

Las inscripciones se pueden formalizar en la página: www.crono4sports.es. En la misma web está expuesto el reglamento de las competiciones.

La XXII Volta a l'Escullera-Memorial José María Ángel "Pitet" está programada a las 09.00 horas sobre una distancia de 2.600 metros. La salida se hará desde la 1ª línea de la playa de Gandía, junto al Xiringuito Ripoll próximo a la escollera del puerto y con final y salida en la zona de la playa varadero dentro del puerto.

La Volta a l'Escullera de este año es puntuable para el Circuito de Natación de Aguas Abiertas de la Comunitat Valenciana.

A las 11 horas se dará la salida a la Travessia al Port de Gandia-Memorial Damià Català, que cumple 71 ediciones. Los y las participantes deberán nadar 800 metros. La salida se hará desde el Passeig del Port, desde el pantalán, y con final y salida en la zona de la playa varadero dentro del puerto.

Habrá trofeos a los vencedores absolutos, los tres primeros clasificados por categorías y mejores locales.