Un concejal de Oliva advierte con antelación de controles antidroga con perros adiestrados

«He escuchado por ahí que hoy, y durante el fin de semana, habrá controles de Policía y Guardia Civil, con perros y todo, por Oliva. Así que no os hagáis los valientes, que la broma no es poca cosa».

Este mensaje se coló en un grupo de wasap de ciudadanos de Oliva y fue enviado, a las 22.13 horas del pasado viernes 25 de julio, por el concejal Joan Mascarell, de Projecte Oliva (PRO), la formación mayoritaria del Gobierno local y al que pertenece la alcaldesa de la localidad, Yolanda Pastor.

Mascarell, número dos de la candidatura de PRO en las pasadas elecciones y mano derecha de la primera autoridad local, sabía de lo que hablaba porque tuvo información previa y privilegiada sobre el control policial que, efectivamente, se produjo durante el fin de semana del 25 al 27 de julio, lo que supone revelar y alertar a personas no autorizadas de una información que podría haber perjudicado la labor de los agentes.

Las operaciones para detectar presencia de sustancias estupefacientes en Oliva y los controles de alcoholemia son habituales, tanto por parte de la Policía Local como de la Guardia Civil, que saben perfectamente de la gran cantidad de personas que acuden a locales frecuentados por jóvenes, lo que los hace blanco de pequeños traficantes para poder vender su mercancía. Anunciar con antelación una inspección policial supone dar al traste con el operativo.

El wasap enviado por Joan Mascarell. / Levante-EMV

Para ese fin de semana del 25 al 27 de julio el control montado fue de especial envergadura. Para colaborar con la Guardia Civil, la Policía Local de Oliva contrató los servicios de la empresa Skan K9 Canine, que dispone de perros especialmente adiestrados para detectar, por el olfato, la presencia de todo tipo de drogas, pero hasta el momento no se han dato detalles del número de incautaciones de sustancias, si finalmente eso se produjo, o de eventuales detenciones o identificación de personas portadoras de sustancias prohibidas.

Joan Mascarell, con quien este periódico ha podido hablar, no oculta que, efectivamente, es el autor de ese wasap enviado a un grupo de olivenses. «Se lo escuché a un amigo», indica el concejal al ser preguntado cómo sabía que se iba a organizar el operativo policial. En estos casos, y al intervenir la Policía Local, lo normal es que la primera autoridad municipal, en este caso la alcaldesa Yolanda Pastor, sea informada previamente, pero ahí debe imperar la fidelidad y confidencialidad.

El concejal Joan Mascarell. / Levante-EMV

Respecto a quién está en el grupo de wasap al que advirtió de ese operativo, el concejal señala que se trata de un colectivo integrado por personas «del fútbol», dado que Mascarell está muy vinculado a la UD Oliva y ha sido presidente y entrenador de esta entidad. «A un joven futbolista lo pillaron en la moto», señala en referencia a un control de alcoholemia positivo, justificando que les informara para que supieran las graves consecuencias que ello conlleva. «De verdad, no lo hice con mala intención», concluye Joan Mascarell.

Comunicación a la alcaldesa

Consciente de que la captura del mensaje se estaba propagando por Oliva y de que esa información había llegado a algunos miembros del Gobierno local y de la oposición, Joan Mascarell ha dado explicaciones a la alcaldesa, Yolanda Pastor, quien hasta el momento no ha hecho público si adopta alguna decisión sobre el concejal.

Este escándalo que salpica al Gobierno local de Oliva se produce cuando sigue vivo el caso de otra concejala de PRO, Maria Bertomeu, a quien la alcaldesa Pastor no ha tenido más remedio que destituir de todos los cargos en el Gobierno local, y retirarle el sueldo, tras haber comprobado que puso a su pareja sentimental al cuidado de unos caballos que están bajo custodia judicial y que, además, el hombre se aprovechó de ese cargo para revender pienso, alfalfa y paja a un particular que denunció los hechos.

Este caso de los caballos sigue su curso y, el próximo miércoles, la alcaldesa ha convocado un pleno, a las 8.30 de la mañana, para constituir una comisión de investigación sobre todo lo ocurrido. En el caso de que las conclusiones confirman lo que parece que ocurrió, no se descarta que PRO, con la alcaldesa al frente, le exija a Bertomeu que deje el acta de concejala y abandone el consistorio.