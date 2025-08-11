Más de 800 participantes en la XVI Volta Cross Barx del Circuit Safor Valldigna Caixa Popular

El VIII Circuit Safor Valldigna de Curses Populars Caixa Popular se ha reanudado este pasado sábado en Barx. La primera prueba del mes de agosto tras las disputadas en Xeresa, Ador y Simat de la Valldigna el pasado julio reúne a más de 800 participantes en una tarde sin demasiado calor y con un exigente trazado de asfalto y caminos de tierra de 8,4 km.

La victoria absoluta, tanto en hombres como en mujeres, ha sido para los grandes favoritos: Razyn Abdelali (CD Restaurante El Quijote-Platja de Xeraco) e Isabel Ferrer (Club Camallaes Parsifal l'Alqueria de la Comtessa).

Ambos confirmaron los pronósticos y dominaron en sus géneros, prácticamente desde principio a fin. Razyn invirtió 28 minutos y 12 segundos mientras que Isabel paró el crono en 31,45, también sin dar opción a sus rivales.

El podio masculino en Barx / Circuit Safor-Valldigna

Los triunfadores por categorías fueron los primeros clasificados de la prueba en la sénior y la de veteranas B, además de Manel Boluda y Carla Mestre en júniors; Yonamine Eri (sénior); David Palacios y Paola Niño (veteranos A); José Luis Almiñana (veterano B); Aitor Cabezas y Diana Franqueza (Veteranos C); Javier Marqués y Marina Cabanilles (veteranos D); José Enguix y Carmen Sala (Veteranos E); Fidel Hernández y Louisa Ambler (veteranos F) y Vicent de Juan y Gemma Miñana (Veteranos G).

Llorenç Chaveli y Carla Mestre fueron los mejores locales, mientras que en categorías inferiores quedaron primeros y primeras Alejandro Soguero (cadetes); Pau Blasco y Lucía del Pie (infantiles); Joan Donet y Mar Chaveli (alevines) y Sergi Álvarez e Iria Vilches en benjamines.

Las tres primeras mujeres / Circuit Safor-Valldigna

El Ayuntamiento de Barx fue el responsable de una buena organización con la colaboración de un gran grupo de voluntarios, la Policía Local, Protección Civil y Servicio Sanitario con ambulancia.

La próxima carrera del VIII Circuit Safor Valldigna de Curses Populars Caixa Popular será la XXIX Correguda Popular Almoines, el jueves 21 de agosto 2025 sobre una distancia de 7500 metros. Inscripciones y más información en la página web del circuit y en crono4sports.