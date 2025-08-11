Compromís de Oliva pide medidas tras "la filtración" del control antidrogas

"Que la mano derecha de la alcaldesa, Yolanda Pastor, avise de un operativo policial no es un error, es una irresponsabilidad mayúscula, o todavía peor". Así de contundente se ha manifestado el grupo de Compromís per Oliva tras la revelación previa de controles antidroga que el concejal Joan Mascarell envió a un grupo de jóvenes el pasado mes de julio, un hecho que se ha sabido ahora.

Para Compromís, el mensaje enviado por el teniente de alcalde advirtiendo con antelación de un control antidroga y de alcoholemia a Oliva, "son tan graves que no pueden quedar reducidas a una simple disculpa", como ha señalado el afectado a través de sus redes sociales. La disculpa pública la ha formulado a la Guardia Civil y a la Policía Local por si su gesto pudo haber entorpecido esa operación, que incluyó perros adiestrados y se produjo entre el 24 y el 27 de julio pasado.

"Estamos hablando de un aviso detallado que podía haber permitido a traficantes e infractores evitar el control y destruir pruebas. Avisar de un operativo policial no es “hacer un favor a unos amigos”, sino que es poner en riesgo el trabajo de los cuerpos de seguridad y, por extensión, la seguridad de toda la ciudadanía, por no hablar del coste del operativo económico y humano", indica Compromís en su comunicado.

La formación política que lidera la concejala Yolanda Navarro señala que el teniente de alcalde "ha intentado justificarse diciendo que la información le llegó por un amigo", algo que considera "muy poco creíble" porque, entre otros aspectos, "coincidió exactamente con la realidad del dispositivo". "¿Qué amigo ha podido tener esa información? La ciudadanía tiene derecho a pensar que la información salió de canales oficiales, y esto es lo que se tiene que aclarar de manera urgente", añade Compromís.

"La información reservada del consistorio no puede circular por grupos de wasap. El problema no es solo de un concejal, es un problema de liderazgo por parte de la alcaldesa, Yolanda Pastor, de ética y de respeto a las instituciones", indica Compromís, quien recuerda que este caso se suma al de los caballos y la venta presuntamente ilegal de alfalfa, en el que está implicada la concejala Maria Bertomeu, también de PRO, destituida de sus cargos por la alcaldesa, a la que también ha dejado sin sueldo.

Por todo ello, Compromís exige a la alcaldesa la retirada inmediata de las delegaciones del concejal Joan Mascarell y la apertura de una investigación para determinar todo lo ocurrido. En concreto, se llama a una comparecencia de la alcaldesa y del propio concejal para que expliquen el origen de esta información sobre los controles antidroga y el motivo de su difusión a través de un grupo de wasap.

Respecto a las declaraciones de Mascarell sobre que no había mala intención al enviar ese mensaje al grupo de jóvenes relacionados con un club de fútbol, Compromís se pregunta "si solo los amigos del concejal tenían derecho a ser informados y no el resto de jóvenes y vecinos del municipio".

"Avisar con antelación de un control policial, aunque sea sin mala intención, es grave. Todavía más si se trata de un cargo público con responsabilidades de gobierno, porque esto implica un deber de máxima prudencia", concluye Compromís, que insiste en la apertura de una comisión de investigación sobre este hecho "en un plazo máximo de 30 días."

"En política, no basta con tener buena intención: hay que actuar con responsabilidad y respeto a los protocolos. Cuando la mano derecha de la alcaldesa envía un mensaje alertando de un operativo policial, aunque sea a un grupo reducido, está poniendo en riesgo el trabajo de los cuerpos de seguridad y la seguridad de todos. Y esto, sea por amistad, por rutina o por error, es inadmisible en un cargo público", concluye la concejala Yolanda Navarro.