La ermita más antigua y maltratada de Gandia resurge de sus cenizas

De todas las que se salvaron del derribo, la ermita de Sant Vicent Ferrer de Gandia es las más antigua de ciudad. Pero también la más maltratada y la que más ha sufrido el abandono, hasta al punto de quedar como una auténtica ruina. La mayor responsabilidad recae en la parroquia de Almoines, que era propietaria del edificio hasta que el ayuntamiento lo adquirió en 2018 mediante una permuta pactada con el Arzobispado de València para intentar salvarla. Un incendio ocurrido hace dos años destruyó la cubierta, pero, afortunadamente, los estudios arqueológicos han permitido constatar que sus muros son originales, que se remontan al siglo XV y, consiguientemente, que se trata de un Bien de Relevancia Local que debe preservarse.

En eso está ahora el ayuntamiento. El departamento de Patrimonio que dirige la concejala Alícia Izquierdo ha puesto los primeros 120.000 euros para salvar la ermita. Los trabajos previos han permitido constatar un aspecto importante. En contra de lo que se sospechaba, el templo no se levantó sobre una antigua mezquita de la alquería de Benieto. Esa idea se fundamentaba en la cercana necrópolis islámica que se halló a finales del siglo pasado con cientos de enterramientos. Pero, como han comprobado los arqueólogos, bajo el pavimento de la ermita, que es original y también se remonta al siglo XV, el suelo es «estéril». Es decir, sin construcciones previas.

Restaurar la ermita para ponerla en valor y aprovecharla para uso público va a costar aproximadamente 300.000 euros, pero en esta primera fase de las obras se han puesto 120.000. Los trabajos consisten en la limpieza, en la realización de estudios arqueológicos dentro y fuera del recinto y en la colocación de una cubierta provisional que evite que la lluvia y otros elementos sigan deteriorando lo que queda.

Mientras recorre el recinto, la concejala Izquierdo señala que confía en disponer de los otros 180.000 euros el año que viene, lo que permitiría terminar los trabajos y dejar la ermita como nueva. «Cuando la adquirimos ya presentaba un estado de conservación muy precario, agravado por su ubicación, rodeada de un polígono industrial que la ha dejado arrinconada y prácticamente olvidada», señala la responsable municipal de Patrimonio.

En realidad, la ermita de Sant Vicent ha sido víctima de una larguísima serie de infortunios. Tanto es así que su supervivencia puede considerarse un auténtico milagro. Primero fue el abandono por parte de la parroquia de Almoines, que no tuvo interés en un inmueble muy alejado de este municipio y situado en el término de Gandia. Las romerías que se organizaban se perdieron hace décadas.

Después vino Gandia, que tampoco reconoció nunca el interés de esta pequeña construcción, y programó y ejecutó un polígono industrial que devoró y ocultó la estructura. De hecho, la pared posterior se encuentra físicamente pegada a una nave, y todavía hoy algunos se preguntan cómo es posible que nadie se percatara de la barbaridad que iba a cometerse. Solo habría bastado que, al aprobar el detalle urbanístico del polígono de Benieto, se hubiese dejado un perímetro de diez o veinte metros libre de construcciones para ofrecer una imagen completamente distinta a la actual.

Un presupuesto que se esfumó

A la relación de infortunios se suma la pandemia del covid. En 2020 el ayuntamiento se había decidido a restaurarla, pero en eso llegó el virus y las prioridades económicas se dirigieron a salvar vidas, lo que obligó a comerse el presupuesto para la obra.

En 2023, para rematar la faena, un incendio originado por la mano humana, posiblemente por personas que pernoctaban entre sus muros, destruyó la cubierta, dejando el edificio a un paso del colapso.

Los usos futuros de la ermita todavía se desconocen, pero la concejala Izquierdo apunta a la posibilidad de situar allí una dotación asistencial o sociosanitaria, aprovechando la proximidad del cauce del Serpis, con amplios espacios, y el coqueto patio existente en la misma puerta de la ermita. La ermita, en todo caso, siempre sería visitable.

«La restauración integral de la ermita de Sant Vicent se plantea como una recuperación patrimonial clave para el municipio y una apuesta para poner en valor un espacio histórico», concluye la concejala de Patrimonio.