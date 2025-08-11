Eugeni Gil, del CA Gandia Alpesa, domina el Trail des Mines d’Or en Francia

El atleta, Eugeni Gil, integrante del Club de Atletismo Gandia Alpesa, se proclamó vencedor del Trail des Mines d’Or, prueba incluida en el prestigioso Trail des Hauts Forts y puntuable para el UTMB Index 20K.

La carrera, con 22,8 kilómetros y 1.920 metros de desnivel positivo, presentó un recorrido técnico y exigente por los Alpes franceses. Gil no solo se impuso, sino que lo hizo con una ventaja espectacular de más de 14 minutos sobre sus inmediatos perseguidores, completando la prueba en 2h 10’00’’.

Este margen, poco habitual en competiciones de este nivel, evidenció el dominio absoluto del corredor español de principio a fin.

En los últimos meses, Eugeni Gil ha encadenado actuaciones destacadas en pruebas de alto nivel, consolidándose como uno de los referentes del trail running en media distancia.

Su constancia, preparación y capacidad para rendir en terrenos técnicos apuntan a una proyección internacional brillante, con objetivos cada vez más ambiciosos dentro del circuito de montaña.