El grupo "Mala" embelesa al público en el Sete Sóis Sete Luas

Tavernes de la Valldigna acoge, un verano más, el Festival Internacional Sete Sóis Sete Luas, que este año celebra su 33.ª edición, reforzando el intercambio cultural entre diferentes países del Mediterráneo y el mundo lusófono.

La actuación inaugural tuvo lugar el pasado 9 de julio en el Clot de la Font, aprovechando el porrat y la festividad del Santíssim Crist de la Sang. Fue con el concierto de Savi, una joven cantautora valenciana ganadora recientemente del Premi Sons por "Esguitarem".

Este domingo ha tenido lugar en el paraje de la Ermita de Sant Llorenç el segundo concierto, en este caso protagonizado por el grupo de la Ribera, "Mala". Una banda de folk en valenciano que este año ha estado nominada como autora del mejor disco revelación en los Premis Ovidi Montllor.

La actuación reunió a unas 200 personas, que gozaron de la luz y la magia de sus cinco integrantes con la interpretación de los temas musicales originales de la formación. Sensibilidad y emoción sobre el escenario en un entorno natural maravilloso. La mejor opción para una tarde de verano.

Parte del público asistente al concierto de "Mala" en la Ermita de Sant Llorença de Tavernes / Candela Boigues García

El Festival Sete Sóis Sete Luas se traslada a la playa de Tavernes de la Valldigna los días 11, 12, 13 y 14 de este mes de agosto, donde todos los conciertos están programados a las 22.30 horas en el parque del Llac.

El día 11, el escenario acoge el proyecto original del festival con Jeunesse VIII Das Cidades 7Sóis, con jóvenes talentos internacionales dirigidos por la contrabajista portuguesa Sofia Neide. Un espectáculo multicultural con la participación local de Carme Servà.

El martes 12 de agosto llega desde Nápoles Flo, cantante, compositora y actriz de teatro con una voz potente y gran personalidad artística. Su propuesta fusiona música italiana tradicional con una combinación de palabras, canciones e historias.

El día siguiente, 13 de agosto, la fadista portuguesa Cristina Clara, ofrecerá un concierto que une fado y músicas del mundo con un estilo elegante y evocador con influencias de Portugal, Cabo Verde y Brasil.

La conclusión del Festival Sete Sóis Sete Luas de 2025 será el día 14 a cargo de Ayom. Se trata de un grupo multicultural formado por músicos de Angola, Brasil, Grecia e Italia con sonidos que emprenden un viaje emocional por las rutas de la diáspora africana. Un espectáculo donde ofrecerán una experiencia sonora festiva y vibrando con una mezcla de sonidos brasileños, tropicales y afrolatinos.

Además, los días 11 y 12 de agosto, la programación gastronómica del festival lleva el taller de cocina de Cabo Verde con la chef Liliana Andrade, una actividad que acerca la diversidad culinaria africana y mediterránea mediante recetas tradicionales y una degustación de platos típicos. Una experiencia de sabores que representa un momento de cooperación entre las ciudades participantes en el Festival Sete Sóis Sete Luas.