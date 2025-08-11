Histórica primera medalla nacional para el Club Rem Grau Gandia

El Real Club de Regatas de Alicante ha organizado el Campeonato de España de Remo de Mar, una cita que ha reunido a los mejores clubes y deportistas de la especialidad. En dicha competición, el Club Rem Grau Gandia ha hecho historia al lograr su primera medalla nacional.

La entidad grauera ha escrito una página histórica en su corta trayectoria al conseguir su primera medalla nacional, apenas un año después de su constitución.

El hito ha llegado en la categoría doble juvenil femenino (C2xJF), gracias a la excelente actuación de Carla Miñana Fort y Sara Albanell Ramírez, que han subido al podio a por la presea de bronce como terceras clasificadas.

Las remeras del club del Grau, a la derecha, en el podio nacional / Club Rem Grau Gandia

La prueba, disputada sobre una exigente distancia de 6.000 metros, combinaba técnica, resistencia y estrategia en un campo de regatas marcado por las condiciones cambiantes del mar alicantino. Las jóvenes remeras del club gandiense mantuvieron un alto ritmo desde la salida, defendiendo su posición frente a rivales de gran nivel y demostrando una compenetración perfecta en cada palada.

"Ha sido una regata dura, pero nos hemos sentido muy fuertes y hemos disfrutado mucho del recorrido. Este resultado es fruto del trabajo de toda la temporada y un gran paso para el club", destacaron Carla y Sara tras recibir su medalla.

Con este logro, el Club Rem Grau Gandia reafirma su proyección en el remo de mar nacional y demuestra que, incluso en su primer año, es capaz de competir de tú a tú con los mejores clubes del país.