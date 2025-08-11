Irene Verdú y Gloria Celma ganan el Premi Ciutat de Castelló de literatura infantil ilustrada

La escritora de literatura infantil olivense, Irene Verdú Muñoz, ha ganado junto a la ilustradora Gloria Celma Sánchez, madrileña residente en Oliva, el Premi Ciutat de Castelló de literatura infantil ilustrada Tombatossals 2025 con la obra "Pepica Gra".

Se da la circunstancia que Verdú ya había ganado este premio en el año 2021, en su XXII edición, junto al ilustrador gandiense Dani García con la obra "On està la son". Es la primera obra conjunta de ambas autoras.

Se trata de una propuesta que destaca por la sensibilidad narrativa y la calidad de la ilustración, según destaca el jurado calificador de la presente edición el concurso castellonense, que consideró que fue la mejor obra presentada al certamen de este año. La dotación económica ligada a este premio según figura en las bases del mismo es de 5.000 euros.

La obra trata del aniversario de una gallina y va dirigida a niños de escasa edad, y esta prepara la celebración de su cumpleaños con un pastel para invitar a sus amigos. La obra está en verso sencillo y con ilustraciones coloristas y alegres según señaló a Levante-EMV la autora del texto Irene Verdú.

El 8 de septiembre será el libramiento de los Premis Ciutat de Castelló de esta edición en un acto solemne que organiza el consistorio de la capital de La Plana y la publicación de la obra será el próximo año 2026 correspondiendo al ayuntamiento de Castelló la misma.