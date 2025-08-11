El IV Rally Clásicos Territorio Borgia que se celebra el 20 de septiembre abre inscripciones

El Club Automovilismo Gandia organiza el sábado 20 de septiembre la cuarta edición del Rally Clásicos Territorio Borgia, una prueba de regularidad para vehículos históricos que se ha consolidado como uno de los eventos más esperados para los aficionados al motor clásico en la Comunitat Valenciana. El evento es puntuable para el Trofeo de Regularidad de la Comunitat Valenciana (TRCV) 2025.

Con salida y llegada en la plaza del Prado de Gandia, el rally recorrerá un total de 305 kilómetros, de los cuales 172 serán cronometrados, atravesando municipios del interior de Valencia y una parte del norte de Alicante.

El trazado está diseñado para vehículos con más de 25 años de antigüedad, y se disputará bajo normativa de la FEVA (Federación Española de Vehículos Antiguos), con velocidades siempre inferiores a 50 km/h.

Se admitirán vehículos turismo, sport y motocicletas históricas. Podrán participar conductores con permiso válido en España y acompañantes mayores de edad (o de entre 12 y 18 años con autorización paterna). Solo el equipo inscrito (piloto y copiloto) podrá ocupar el vehículo. Los equipos podrán competir en dos modalidades: con instrumentos de medición o sin ellos, siguiendo las normas de regularidad establecidas

Las inscripciones deben realizarse de forma online a través de la web oficial del club: www.clubautomovilismogandia.com

Los derechos de inscripción varían según el tramo de fechas:

- 150 € – hasta el 17 de agosto (inscripción bonificada)

- 190 € – hasta el 8 de septiembre

- 250 € – tarifa general hasta el 15 de septiembre

El número máximo de vehículos admitidos será de 60. La inscripción incluye la comida para los participantes.

Horario del evento – 20 de septiembre

- 08:00 h – Verificaciones administrativas y técnicas (Plaza Prado, Gandia)

- 10:00 h – Salida del primer participante

- 13:45 h – Llegada de la 1ª sección

- 14:20 h – Comida de participantes

- 15:45 h – Inicio de la 2ª sección

- 20:22 h – Llegada del primer participante a meta

- 21:30 h – Entrega de trofeos

Se darán premios a todos los participantes y puntuará en la Clasificación Scratch del TRCV 2025. Los resultados se publicarán en la web del club esa misma noche.

El IV Rally Clásicos Territorio Borgia vuelve a poner en valor el binomio entre motor y cultura. El recorrido atraviesa enclaves históricos vinculados a la familia Borgia y fomenta la promoción del turismo rural y el patrimonio arquitectónico del interior valenciano. Es, por tanto, una prueba que trasciende lo deportivo y ofrece al público y a los participantes una experiencia completa.