Juan E. Moreno Molina supera las adversidades y se cuelga el bronce europeo

La odisea de Juan E. Moreno Molina en Finlandia ha tenido un final más o menos feliz con la consecución de una medalla de bronce europea.

Como ya publicó este periódico, el deportista de Tavernes de la Valldigna, especialista en tiro olímpico de precisión, había viajado a Finlandia con recursos propios para competir en el Mundial y el Europeo. El problema es que le perdieron una maleta, la del material de competición, en el Aeropuerto de Helsinki y estuvo varias horas sin saber nada ni tener explicaciones sobre el extravío, incluso pensando en regresar a casa sin tomar parte en la competición.

El equipaje, cuyo paradero tardó varios días en descubrirse, contenía una parte esencial de su equipo de tiro, concretamente la torreta delantera, el saquete trasero, las veletas y, lo más importante, la munición previamente seleccionada y pesada.

El tiempo apremiaba. Llegó el miércoles, 6 de agosto, víspera de los entrenamientos oficiales de Varmint Ligero sin que la compañía aérea encargada de la custodia de la maleta extraviada ofreciese una solución a Molina, que empezó a pensar muy seriamente en su retirada de la competición.

Molina exhibe la medalla de bronce europea / Levante-EMV

Finalmente, el jueves día 8 la Real Federación Española de Tiro Olímpico (RFEDETO) logró comunicarse con la aerolínea y supo que la maleta del doble campeón de España se encontraba retenida en la terminal de Helsinki debido a un problema de seguridad con la munición.

Después de intensas horas de gestiones de la RFEDETO con los responsables del aeropuerto finlandés, y con Molina decidido a volver a España, se pudo desbloquear el problema y el equipaje llegó a su destino. Eso sí, a la 1.30 de la madrugada del viernes, muy pocas horas antes del inicio de la competición de Varmint Ligero Aire 25 metros y con todos los balines desperdigados en el fondo de la maleta.

Las dificultades, sin embargo, no amedrentaron al deportista que, sin ninguna sesión de entrenamiento, puso el ojo en la mira y el arma apuntando al blanco y consiguió, dadas las circunstancias, una gran decimocuarta posición en Varmint Ligero Aire. Molina compitió sin apenas haber dormido esperando la resolución de su problema y sin la concentración necesaria que se requiere en este tipo de campeonatos.

Haciendo gala de un enorme temple, extraordinaria fortaleza mental y excepcional capacidad para competir al más alto nivel pese a las adversidades, Juan Emilio Moreno Molina concurrió el día siguiente a la prueba de Varmint Pesado y, en una fantástica competición, se colgó el bronce en el Campeonato de Europa de esta modalidad de tiro y ocupó la duodécima plaza mundial en la World Cup.

El deportista de Tavernes, a la derecha, en el podio del campeonato disputado en Finlandia / Levante-EMV

La RFEDETO traslada su felicitación a Juan Emilio por su medalla de bronce y su sensacional participación en el Mundial y Europeo de Bench-Rest, en el que ha vencido los obstáculos ejemplificando grandes valores del deporte como la capacidad de superación, el sacrificio y la perseverancia.

Juan Emilio Moreno Molina ha sido doble campeón de España de tiro olímpico en la modalidad de rifle de aire precomprimido en 2024. A estos logros hay que sumar en 2024 el subcampeonato en la Lliga de Catalunya, el segundo puesto en la Copa del Rey y una tercera plaza en la Copa Federación Española. En 2025 ha ganado el título de campeón de la Copa del Rey.

Cuenta con la colaboración de la Associació Amics de l'Aire Comprimit de Xeraco y el CTO Bats Shooters y disputa todas sus competiciones de precisión con carabinas Lobo AirGuns XR-100'BR.