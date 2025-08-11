Mara Rolli Grau, 6ª de Europa sub20 en los 1.500 metros lisos

Mara Rolli Grau hizo una buena carrera en la final de los 1.500 lisos del Europeo de atletismo sub20 disputado en Tampere (Finlandia).

Cogió la cabeza, marcando el ritmo, controlando desde la única posición en la que nadie te cubre del viento. Apenas una rotación de ojos para atender a la pantalla y ver cómo andaban las cosas por detrás, donde su compañera de la selección española, Claudia Gutiérrez, se movía entre la quinta y sexta plaza, también con gesto de soltura.

Así transcurrió la final de 1.500 hasta el toque de campana. Luego todo saltó por los aires. La atleta de Tavernes de la Valldigna fue de más a menos, tras su lección de valentía (finalizó sexta con 4:19.98) mientras Claudia emergía hasta lanzar el ataque definitivo a menos de 200 metros y entraba en la recta en posición de medalla de bronce tras Lyla Belshaw (la más lista de todas, agazapada hasta dar el zarpazo en el último instante, el de colgarse el oro) y la sueca Cernjul.

La campeona de España acabó cuarta con 4:16.96 y, al igual que su compañera Mara Rolli, dio síntomas de ser un animal competitivo sobre el que debe descansar paciente el futuro del "milqui" español.

Mara Rolli Grau ha sumado dos sextos puestos en el Campeonato de Europa, el primero en la semifinal del jueves, clasificándose para la final por tiempos.

En la carrera definitiva repitió un sexto puesto. La atleta está satisfecha con su actuación, teniendo en cuenta que se trataba de su debut en una competición de tanto nivel en el ámbito internacional.