És moment de fer balanç de la XXXVI Volta a Peu Plata de Tavernes
"Laa cursa ha recuperat l’hegemonia que la caracteritzava i és sens dubte una cita important en el calendari del corredor popular"
Silvia Borràs
Dies després de la celebració de la Volta a Peu Platja de Tavernes, i després de recuperar-nos de la ressaca emocional, és moment de fer balanç. No potser d’altra manera que molt positiu perquè la cursa ha recuperat l’hegemonia que la caracteritzava i és sens dubte una cita important en el calendari del corredor popular.
A vegades ens pregunten què la fa diferent, al cap i a la fi, és una cursa més, poden pensar els més escèptics. No, no és una cursa més, "és la cursa". Córrer 8 km envoltats d’un públic entregat, que ix al carrer i/a a les balconades per donar impuls i ànim als corredors. No hi ha un metre on no trobes gent que aplaudeix i crida animant. Els corredors/res viuen la cursa com una experiència única i indescriptible, amb diferents punts d’animació musical per si no en tenen prou amb la calor de la gent. La gran quantitat d’atletes que ens feliciten i donen l’enhorabona ens dona alé necessari per a continuar.
Més d’un centenar de voluntaris treballen de valent per fer-ho possible, molts d’ells, la majoria gent del club que sacrifica l’eixir a córrer per assegurar-se que tot estiga enllestit.
El dia 1 d’agost quasi mil cent persones es van inscriure en la Volta, de les quals 1.037 prengueren l’eixida i entraren en meta, estem en xifres de rècord, donat que la volta, que enguany comptava en la 36a edició s’ha fet el seu lloc entre les curses, sense formar part de cap circuit.
El 1r divendres d’agost tal com marca la tradició no vam haver de lamentar cap incidència, i malgrat que la pluja inicial tothom va esperar pacient amb un comportament exemplar mentre resolíem les diferents situacions esdevingudes.
No podem oblidar la inestimable col·laboració de l’Ajuntament facilitant al CA la Valldigna tot allò que precisa, els cossos de seguretat ciutadana, policia local i protecció civil que acompanyen i vetllen tot el recorregut.
L’Ajuntament de Tavernes, encapçalat per la seua alcaldessa Lara Romero i de la regidoria d’Esports de la mà de Josep Llàcer posen a disposició del club tot allò necessari. L’impacte turístic que promou la cursa és el millor escaparate que podem donar de la nostra platja i recau directament i de manera positiva en fomentar la població: mar i muntanya i entremig molt d’esport.
Enguany s’han involucrat molts negocis i comerços de la població, sobretot de la platja que espera amb ànsia l’arribada d’eixe dia, i des del club verdet estem immensament agraïts.
Com sempre també sabem que hi ha aspectes a millorar i des d'ara mateix, ja estem treballant perquè la pròxima edició siga millor que l’anterior.
Tavernes de la Valldigna és un poble esportiu, d’on han eixit i ixen grans esportistes i entre ells grans atletes, sense anar més lluny aquest cap de setmana l’atleta local Mara Rolli que corre pel Platges de Castelló ha debutat a Tampere, Finlandia, en el Campionat Europeu aconseguint una meritòria i lluitada 6a posició en la prova reina dels 1.500 mll. Els seus triomfs són també nostres, sabem de l’esforç i del sacrifici que suposa tant per a ella, com per a la seua família. Mara s’ha criat i ha crescut entre nosaltres i des de la seua posició d’esportista d’elit dona visibilitat l’atletisme i l’escola d’atletisme.
Des d’edats molt primerenques tractem de fomentar valors sans per a la vida. Nosaltres sabem que invertir en l’atletisme és invertir en salut. El club d’atletisme la Valldigna des de la seua humil posició farà tot el possible per fomentar l’atletisme tant federat com popular.
Ens tornem a veure el pròxim 7 d’agost de 2026 en la 37na edició! Esteu totes i tots convidats/es!
