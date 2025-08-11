Nuevo logro con el nombre del Centre Excursionista Tavernes de la Valldigna

Seis miembros del Centre Excursionista de Tavernes de Tavernes han culminado con éxito una expedición a los Pirineos de Aragón realizada durante los últimos días.

El pasado día 4 alcanzaron la Cima del "Bisaurín", la cima más elevada del Parque Natural de los Valles Occidentales, con 2.669 metros, situada en Aragón, muy cerca de la frontera francesa.

El día 5 de agosto se desplazan al Parque Natural, Posets-Maladeta, en la zona oriental de Aragón, para subir al Refugio Ángel Orús.

El día 6 y después de más de 1.200 metros de desnivel alcanzan la cumbre del Posets, segunda más alta de los Pirineos, con 3.375 metros.