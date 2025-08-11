Nuevo logro con el nombre del Centre Excursionista Tavernes de la Valldigna
Seis miembros del CETV alcanzan dos cimas en los Pirineos de Aragón
Pepe Juan
Tavernes de la Valldigna
Seis miembros del Centre Excursionista de Tavernes de Tavernes han culminado con éxito una expedición a los Pirineos de Aragón realizada durante los últimos días.
El pasado día 4 alcanzaron la Cima del "Bisaurín", la cima más elevada del Parque Natural de los Valles Occidentales, con 2.669 metros, situada en Aragón, muy cerca de la frontera francesa.
El día 5 de agosto se desplazan al Parque Natural, Posets-Maladeta, en la zona oriental de Aragón, para subir al Refugio Ángel Orús.
El día 6 y después de más de 1.200 metros de desnivel alcanzan la cumbre del Posets, segunda más alta de los Pirineos, con 3.375 metros.
