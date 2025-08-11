Potries aspira a Capital Europea de la Cultura amb un Music Fest que bat rècord d’assistència
L'olivera La Maria tanca la huitena edició amb un aforament complet de 400 espectadors i espectadores
Salva Talens Carbó
Diumenge 10 d’agost, la cantant d'Oliva, La Maria, clausurava, amb un aforament complet de 400 persones, la que ha sigut la huitena edició del Potries Music Fest. Així, esta edició del festival es tanca amb un rècord d'assistència de més 1.700 espectadors i espectadores sumant tots els concerts.
Al llarg del festival, que s’ha estés des del 7 fins el 10 d’agost, s’han pogut escoltar propostes musicals ben variades: la música d’arrels de les gallegues Caamaño&Ameixeiras, les rondalles de la companyia de titelles El ball de Sant Vito, la instal·lació sonora de Laura Romero, l’estrena d’una obra per a trompetes, percussió i les campanes de l’Església de Potires, el jazz de Club Saudade, l’anarcofolk del músic cassoler Joan Peiró, les melodies mediterrànies de Sons d’Embat, la música ibèrica de la cantant Helena Ressurreiçao i el guitarrista Bernardo Rambeaud, i l’emoció valenciana de La Maria.
L’alcalde de Potries, Sergi Vidal, apuntava en el concert de clausura que "és molt emocionant vore tanta gent que creu en la cultura com una eina de transformació i com una arma contra la ignorància. N’hi havia qui pensava que açò era impossible, i no anem a parar, ara Potries vol ser Capital Europea de la Cultura".
L’alcalde explicava que "ens presentem a la competició amb la voluntat d’abanderar eixa lluita que sempre hem d’estar sostenint els menuts, i per a defensar els nostres drets culturals, perquè som centenars de pobles i projectes culturals menuts a tot arreu que també mereixen eixe reconeixement, i Potries anem a intentar trencar esta barrera que mai s’ha trencat".
Ausiàs Garrigós, director artístic del festival, afirma que "la programació ha sigut d’un molt alt nivell, i s’ha complit de llarg el que és el principal objectiu del Potries Music Fest: apropar este tipus de cultura al món rural, demostrar que es pot fer, per a trencar amb la idea que sols és accessible a grans ciutats com València, Barcelona, Madrid, Viena, Berlín o Londres".
La iniciativa va nàixer el 2018, l’any en què Potries va ser Capital Cultural Valenciana, amb l’objectiu d’oferir al públic local i visitants unes propostes musicals de qualitat, distribuïdes pels espais més emblemàtics del poble.
El Potries Music Fest pretén ser un encontre de caràcter intercultural que combina la música amb l’essència mediterrània dels nostres pobles, tant des del punt de vista patrimonial, com ambiental i etnològic.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un concejal de Oliva advierte con antelación de controles antidroga con perros adiestrados
- Muere otra vaquilla en las fiestas de 'bous' de Benifairó de la Valldigna
- Un proyecto urbanístico causa otra fractura en el Gobierno de Gandia
- Toda la oposición de Oliva pide a Maria Bertomeu que deje el acta de concejala
- La reventa ilegal de alfalfa acorrala al primer partido del Gobierno de Oliva
- La Generalitat licita la redacción de la variante de Tavernes de la Valldigna
- La alcaldesa de Oliva destituye y retira el sueldo a la concejala de los caballos
- Gandia planea ceder suelo para ‘vivienda industrializada’ que se monta en un año