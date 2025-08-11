La primera edició de la Veu Jove de Gandia ja té guanyador i finalistes
El concurs ha estat organitzat pel Consell de Joves de la capital de la Safor
Salva Talens Carbó
La regidora de Joventut, Inma Rodríguez, ha valorat molt positivament la celebració de la primera edició de l’esdeveniment musical "La Veu Jove", organitzat pel Consell dels Joves de Gandia amb la col·laboració del departament de Joventut.
L’activitat va tindre lloc divendres passat a l’Alqueria Laborde i va comptar amb la participació de sis grups finalistes seleccionats entre les 21 formacions inscrites.
"Vull agrair al Consell dels Joves de Gandia la magnífica organització d’aquesta primera edició de La Veu Jove. Ha sigut una iniciativa que ha donat veu al talent juvenil de la nostra ciutat i comarca", destaca la regidora.
En aquesta primera edició, el primer premi ha sigut per al grup Invers, mentre que UnderGrau ha obtingut el segon. També han participat a la final Mark Dayle, Kastle, Jordi León i Ferdatxo, als quals la regidora ha qualificat com a "brutals" per la seua qualitat artística.
Rodríguez també ha volgut reconèixer la tasca del jurat, format per Alfred Sáez, director del Mediterrànea Festival, la Maria i Cristina Trotonda, que "ho han tingut molt difícil, però han estat a l’altura amb un gran nivell de professionalitat".
L’edil també ha tingut paraules d’agraïment per a tots els membres del Consell dels Joves de Gandia implicats en l’organització, així com per a l’Espai Jove i el públic assistent: "La gent jove de Gandia s’ha implicat, ha vingut i ha gaudit, i ens ha demostrat que tenim una ciutat plena de talent, il·lusió i amb una magnífica cultura musical".
