El PSPV de Oliva considera que el wasap alertando del control policial es "otro escándalo" del Gobierno local

"Todavía no hemos salido de una denuncia por un posible delito de malversación de fondos públicos por parte de una concejala de Projecte Oliva (PRO) y nos vemos en un nuevo escándalo público por parte del concejal Joan Mascarell, también de PRO, al difundir mediante un grupo de wasap el operativo de control de drogas organizado por la policía local y la Guardia Civil el fin de semana del 25 y 26 de julio".

Así se ha pronunciado el PSPV de Oliva ante el caso de concejal Mascarell, que advirtió con antelación a un grupo de wasap de ese control antidroga, con perros adiestrados, a un grupo de jóvenes relacionados con el club de fútbol local.

Para el PSPV olivense, esas filtraciones, no se pueden calificar de inocentes, "no solo porque revelar información confidencial de un operativo que se ha trabajado y organizado dentro del consistorio, de donde el regidor es el primer teniente alcalde y tiene información privilegiada, sino porque podría constituir una falta o delito, pero incluso desde el punto de vista social, no se entiende el 'favor' que le hace el concejal a los jóvenes, la mayoría menores de edad, al advertirlos de que habría presencia de perros para la detección de estupefacientes, porque los lanza a ser más carne de cañón de aquellos que se dedican a distribuir la droga a nuestra juventud. Advertir solo lleva a que la droga se esconda y al que la distribuye a tomar medidas para sortear el dispositivo policial. Dispositivos que funcionan en parte por el factor sorpresa", indica el comunicado emitido por los socialistas olivenses.

"No podemos normalizar el consumo de drogas en nuestros jóvenes porque actualmente las estadísticas revelan que el 17,2% de jóvenes de secundaria y bachillerato las han consumido alguna vez y los operativos policiales son necesarios para detectar a aquellos individuos que distribuyen la droga en nuestro municipio".

Para los socialistas es "poco creíble" que, como señala el concejal Mascarell, fuese “un amigo” el que trasladó que se iban a realizar los controles policiales, y se inclinan por pensar que accedió a esa información por parte del propio Gobierno local. "Eso nos hace pensar que hay una grieta de seguridad y que la información secreta y los operativos con información confidencial está trasladándose a la calle". Para el PSPV, esta es "una situación realmente preocupante, puesto que para llevar a cabo este dispositivo el Ayuntamiento contrató a la empresa que prestaba el servicio de adiestramiento y acompañamiento de los perros, con un coste superior a 9.000 euros, que, sumado en las horas del personal de Policía Local y Guardia Civil, suma un importante montante económico, para que después, por filtraciones, no se obtuvieran los resultados esperados".

Finlamente, el PSPV señala que, "ante el silencio de la alcaldesa de Oliva, responsable de la Policía Local, y ante la gravedad de filtraciones de información confidencial, pedimos que el intendente de la Policía Local inicie las diligencias previas para detectar y analizar la grieta de seguridad dentro del consistorio, así como a pedir a Guardia Civil un pronunciamiento sobre las consecuencias de la filtración por parte del concejal de Projecte Oliva, porque la seguridad de Oliva y de los ciudadanos tiene que ser eje intocable que se tiene que proteger por el bien de los ciudadanos de Oliva, y no se puede consentir que información secreta y confidencial esté rodando por grupos de wasap", concluye la concejala socialista Ana Morell.