UCIN, socio de PRO en el Gobierno de Oliva: «Exigimos medidas contundentes»

La Agrupación de Ciudadanos Independientes (UCIN), que tiene dos concejales en el Ayuntamiento de Oliva y es socio de Projecte Oliva (PRO) en el Gobierno local, sí que ve gravedad en el anuncio previo de un control antidroga enviado por el concejal Joan Mascarell a un grupo de wasap.

Tanto que la Ejecutiva del partido ha convocado una reunión para este jueves en la que solicitará a los dos concejales que aclaren todas las dudas que este hecho ha generado.

«El motivo de nuestra preocupación es la gravedad que supone que una operación policial de estas características, diseñada para detectar sustancias estupefacientes y evitar el tráfico y consumo de drogas, sea filtrada previamente a personas no autorizadas», señala UCIN, que recuerda que los miembros del Gobierno local «tienen la obligación de respetar la confidencialidad de las operaciones policiales y de proteger la información sensible relacionada con la seguridad pública».

UCIN añade que, si bien el grupo de wasap al que Mascarell envió el mensaje está integrado por unos 25 jóvenes, «la naturaleza de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería permiten que esta información llegue a un número muy superior de personas», lo que «puede condicionar el éxito de un dispositivo policial».

Por todo ello, UCIN exige «una explicación clara y transparente de los hechos y la adopción de medidas contundentes para garantizar que no se vuelva a repetir una situación de esta gravedad».