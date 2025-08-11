La UE Tavernes triunfa fuera de casa en su primer amistoso de pretemporada

El conjunto vallero se impone 1-2 en Manises ante un rival de su categoría

Primer once titular de la UE Tavernes en esta pretemporada

Primer once titular de la UE Tavernes en esta pretemporada / Pepe Juan

Pepe Juan

Tavernes de la Valldigna

Primer amistoso de pretemporada de la UE Tavernes el pasado sábado y primera victoria. Con tan solo dos entrenamientos el conjunto vallero vence en Manises por 1-2.

A destacar el golazo de Marc, para enmarcar, un jugador que si le respetan las lesiones puede y debe ser importante en el equipo y el segundo de Seral de penalti, cometido a Ernest ex-juvenil.

Un partido con alternativas de ambos equipos en el que se nota la fase de preparación, con muchos cambios y sobre todo ganas por hacerse un hueco dentro del equipo.

El equipo ya trabajará con veintidós jugadores a partir de este lunes. El martes jugará en Bellreguard a las 20,00 horas y el sábado contra el Ontinyent a partir de las 19,30 horas.

El míster vallero se encontraba satisfecho de lo visto, a pesar de que no se pueden sacar conclusiones, pero "he visto detalles muy positivos en los nuevos jugadores".

