Alfauir, Ròtova, Almiserà i Llocnou de Sant Jeroni, units per la Diputació de València
El projecte de la via ciclopeatonal es du a terme amb una subvenció de 300.000 €
Salva Talens Carbó
La Junta de Govern de la Diputació de València ha aprovat la concessió d'una subvenció de 300.000 euros perquè la Mancomunitat de Municipis de la Safor puga executar el projecte "Ruta del riu Vernissa", que consisteix en la connexió mitjançant una via ciclopeatonal dels termes municipals d'Alfauir, Ròtova, Almiserà i Llocnou de Sant Jeroni.
El projecte es va iniciar la passada legislatura des de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, amb les ajudes de la Diputació de València, en la línia Reacciona contra el canvi climàtic.
La diputada de Carreteres, Reme Mazzolari, explica que "esta subvenció permetrà finançar la totalitat de les obres del projecte elaborat en el seu moment per la Mancomunitat, també amb una ajuda de la Diputació".
El projecte contempla l'adequació de quasi 9,6 quilòmetres de camins rurals ja existents, distribuïts en quatre trams que recorren els termes d'Alfauir, Ròtova, Almiserà i Llocnou de Sant Jeroni. Estos camins, d'ús agrícola, presenten en molts casos ferms deteriorats i deficiències en el drenatge, la qual cosa dificulta el seu ús segur per a vianants i ciclistes.
Les actuacions previstes permetran condicionar estos vials mitjançant treballs de neteja, millora del paviment amb formigó en els trams més danyats, estabilització del terreny en zones erosionades i anivellament de sengles naturals per a facilitar el pas. A més, s'instal·larà senyalització horitzontal i vertical, així com mobiliari urbà, amb l'objectiu de convertir estos camins en un itinerari ciclopeatonal accessible i segur.
La nova via discorrerà en paral·lel al riu Vernissa, creuant-lo en diversos punts, i enllaçarà amb altres recorreguts ja existents, com la Ruta dels Monestirs i diverses rutes locals, en un entorn de gran valor paisatgístic i mediambiental.
El projecte no preveu expropiacions, ja que s’alçarà íntegrament sobre camins de titularitat pública, i el temps estimat per a l'execució de les obres és de cinc mesos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un concejal de Oliva advierte con antelación de controles antidroga con perros adiestrados
- Un motorista muere en Gandia al chocar con un jabalí
- Un proyecto urbanístico causa otra fractura en el Gobierno de Gandia
- Toda la oposición de Oliva pide a Maria Bertomeu que deje el acta de concejala
- El concejal Mascarell se disculpa ante la Policía Local y la Guardia Civil de Oliva
- La reventa ilegal de alfalfa acorrala al primer partido del Gobierno de Oliva
- La Generalitat licita la redacción de la variante de Tavernes de la Valldigna
- La alcaldesa de Oliva denuncia la reventa de alfalfa ante la Guardia Civil pero mantiene a la concejala