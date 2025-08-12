El Athletic la Vall CF 2025-2026 arranca con el propósito del ascenso

Con ilusiones renovadas y muchos cambios en su plantilla ha iniciado los entrenamientos de pretemporada el Athletic la Vall CF a las órdenes del tándem técnico formado por Vicente Sánchez y Jordi Bofi "Toti" con Jordi González de ayudante.

El equipo competirá en Tercera FFCV y, como comenta Sánchez, aspira a todo. Este curso lo afronta con el propósito del ascenso a Segunda FFCV al mismo tiempo que servir de vivero de jugadores para el primer equipo de la localidad vallera. "Estas son nuestras metas y los jugadores son conscientes y pondrán todo de su parte", apunta el propio entrenador.

El primer amistoso de pretemporada será contra la UD Oliva de Segunda FFCV el día 20 en el Municipal y el segundo el día 22 en Daimús CF contra el equipo local.

Un equipo, en suma muy renovado, con jugadores jóvenes del juvenil de la UE Tavernes y, sobre todo, muchas ganas.