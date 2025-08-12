El CF Gandia, el CE la Font y el CF Simat, representantes de la Safor en Primera FFCV

El Club de Fútbol Gandia, el Club Esportiu la Font d'en Carròs y el Club de Fútbol Simat de la Valldigna son los representantes de la comarca de la Safor en la Liga de Primera FFCV 2025-2026.

El club gandiense juega en esta categoría tras su descenso al final de la pasada temporada. Los fonteros son ya "veteranos" en esta antigua Preferente porque llevan varios años en la misma. La entidad simatera, por su parte, afronta una campaña histórica tras su brillante ascenso en el curso anterior porque nunca había estado tan alto en el fútbol regional.

Los tres equipos están ya inmersos en el periodo de pretemporada, el CF Gandia con Alberto Gregori de entrenador, el CE la Font tiene a Jaume Pastor en el banquillo y José Jaime Alemany sigue al frente del CF Simat tras ser principal artífice del ascenso.

Alberto Gregori, entrenador del CF Gandia / CF Gandia

También los tres clubes ya conocen a los rivales a los que se enfrentarán y las fechas de los partidos tras la publicación del calendario por parte de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana.

Jaume Pastor dirige al CE La Font / CE la Font

Los tres quedan encuadrados en el grupo III de Primera FFCV formado por un total de 16 equipos, por lo que se jugarán 30 jornadas. El campeonato de liga arranca el fin de semana del 13 y 14 de septiembre.

José Jaime Alemany sigue al frente del CF Simat / CF Simat

Curiosamente, los tres clubes saforenses empiezan la liga en casa: el CF Gandia recibe al Massanassa CF, el CE la Font al CD Enguera y el CF Simat juega de local ante el CD Dénia "A".

El resto de contrincantes son UE l'Alcúdia, Algemesí CF "A", CDSB Ontinyent, CF Llutxent, Racing d'Algemesí, SD Sueca, UE Vall dels Alcalans (Montserrat, Montroy y Real), Pego CF, Torrent CF "B" y UE la Mancomunitat-Ovocity "A" (Catadau-la Ribera).