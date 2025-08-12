Cierran cuatro playas de Oliva por contaminación de residuos

Los servicios de socorrismo y salvamento de las playas de Oliva, por indicación del Ayuntamiento de esta ciudad, está colocando la bandera roja, de prohibido el baño, en cuatro playas de este término. Se trata de los tramos de la Terranova, Pau Pi, Aigua Blanca y Aigua Morta.

Como es habitual en este verano, la causa del problema, que impide el baño a efectos preventivos para la población, es la contaminación fecal detectada en los análisis diarios que realiza la Conselleria de Medio Ambiente, cuyos resultados, especialmente en el caso de que salgan negativos, se comunican inmediatamente a los ayuntamientos para que adopten las medidas preventivas.

Según ha podido saber este periódico, en los análisis realizados en el día de ayer, 11 de agosto, las muestras de agua de mar tomados en Terranova, Pau Pi, Aigua Blanca y Aigua Morta dieron una contaminación fecal, que señala un exceso de residuos que superan el doble de los parámetros admisibles.

En esos casos, lo conveniente es exigir a los bañistas que salgan del agua, dado que podrían producirse problemas de salud en personas alérgicas a alguna de esas bacterias, o infecciones por contacto del agua con heridas abiertas, e incluso por ingestión. Tampoco es conveniente nadar en esa situación porque el agua con residuos fecales puede provocar problemas en contacto con mucosas, especialmente los ojos.