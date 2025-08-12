Condenados a asociarse para vivir tranquilos en la playa de Oliva

Cada vez resulta más evidente lo incompatible que resulta el funcionamiento de locales de ocio, especialmente los dirigidos a personas jóvenes, con la tranquilidad y el descanso de los vecinos. Eso, obviamente, cuando esos establecimientos se sitúan no solo cerca, sino al lado de las mismas parcelas donde se han levantado edificios destinados al uso residencial.

Hay un pedazo de la playa de Oliva, en las zonas de Terranova y Burguera, donde este conflicto se viene produciendo desde hace unos años y ha alcanzado tal nivel que los vecinos más afectados, que se confiesan desesperados, no han tenido más remedio que promover una asociación para emprender acciones que les permitan vivir en sus propias casas.

«Aquí antes era un remanso de paz, pero ahora no se puede estar», relata Araceli, una de las responsables de esa asociación recién nacida que muestra algunos de los videos que ella y otros vecinos han grabado con juergas, gritos, botellones, personas orinando o vomitando en la calle a altas horas de la noche. Y no solo eso. Los más gamberros incluso se atreven a saltar la valla de propiedades privadas para meterse en las piscinas de los edificios o los chalés.

En este relato continuado, que según cuentan los sufridores no solo se produce los fines de semana, sino también el resto de los días, han podido grabar a jóvenes arrancando señales de tráfico de las calles para tirarlas al interior de jardines privados, por pura diversión. Y se ha visto a dos chavales que, en el colmo del atrevimiento y la negligencia, le prenden fuego a un cañar en una de las parcelas que no están construidas, rodeada de viviendas, lo que obligó a llamar a los bomberos por el riesgo evidente de que las llamas les alcanzaran.

Reunidos en una de esas viviendas, cuatro de los vecinos promotores de la asociación que va a intentar devolver a la paz a la zona de Terranova y Burguera narran que el origen del calvario está, fundamentalmente, en los locales de ocio. Un pub de la zona, un gran espacio de actividades establecido en un enorme solar municipal con establecimientos de comida y música, y también en uno de los chiringuitos de la playa, que, según señalan, pone música en directo. El ruido que se genera se cuela en las viviendas. «Aquí para descansar tienes que cerrar todas las ventanas y enchufar el aire acondicionado», indica Araceli, mientras sus compañeros de asociación aseguran que algunas personas han optado por irse. Venden sus propiedades para buscar un lugar tranquilo, vista de la nula respuesta de la Administración a sus quejas.

«Estamos desprotegidos»

Algunos de los residentes han colocado carteles que se han convertido en un grito común en muchísimas zonas residenciales de la Comunitat Valenciana donde el ocio se demuestra incompatible con la calma. «Soroll y botelló. Volem dormir», se lee en esas pancartas a la vista de todos que advierten a quienes quieren residir allí del problema que se produce verano tras verano desde hace años sin que nadie ponga solución.

Hace apenas unos días uno de los vecinos registró en el Ayuntamiento de Oliva su relato. Llama a la Policía Local y le transmite que un concierto en la gran parcela de ocio excede el nivel sonoro y se cuela en su casa. La respuesta es que esa actividad tiene licencia y que unos días atrás un técnico hizo mediciones. Todo correcto. El vecino insiste y duda de que en ese momento se cumpla la normativa, por lo que requiere la presencia de la policía, sin lograrlo. «Me siento decepcionado, estamos desprotegidos», concluye el escrito que ha enviado al ayuntamiento.

Generalmente cuando se dirigen al consistorio la respuesta es la misma. La Policía Local controla, los técnicos miden el ruido y hay dispositivos para evitar molestias y vandalismo. Pero los vecinos insisten que, en realidad, la zona es un caos, que les da miedo salir al balcón para recriminar constantemente situaciones incívicas y que tienen que soportar situaciones que les impiden vivir.

La Asociación de Vecinos del Sector 6 y 19 acaba de constituirse. «Vamos a intentar seguir viviendo en nuestras casas», señalan, y para ello van a solicitar una reunión con autoridades locales. Su lucha, como tantas otras, es un David contra Goliat. Un intento de exigir calma en espacios donde, por el motivo que sea, se ha primado la actividad lúdica frente a la residencial.