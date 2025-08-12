Gandia abrirá el XXXVI Encuentro Nacional de Cofradías con un concierto

El Teatre Serrano de Gandia acoge el concierto inaugural del 36º Encuentro Nacional de Cofradías. Será el jueves 25 de septiembre de 2025, a las 20:30 horas, y reunirá a cuatro destacadas formaciones musicales de la ciudad en una noche que servirá de promoción del patrimonio musical de la Semana Santa de Gandia.

Desde la Junta Mayor de Hermandades de la Semana Santa de Gandia se recalca que este concierto es abierto a toda la ciudadanía hasta completar el aforo del Teatro Serrano en el que será el primer acto oficial del XXXVI Encuentro Nacional de Cofradías.

Los protagonistas son: la Agrupació Musical del Davallament, fundada en 1997 en el seno de la Hermandad del Davallament del Grau de Gandia y dirigida por Ángela Giménez; la Banda Mare de Déu Blanqueta, nacida en 2009 y conocida popularmente como "La Blanqueta”", bajo la dirección musical de Vicente Escamilla; la Agrupación Musical Sepulcro Raval Gandia con Fernando Climent, director de la agrupación, y la Unió Artístico Musical Sant Francesc de Borja, bajo la dirección de Vicent Mengual Caudeli.