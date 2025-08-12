Jaume Grau Ciscar: Un vallero en la Primeira Liga de Portugal
De 28 años de edad, el centrocampista continúa en el AVS Futebol SAD
Pepe Juan
El AVS Futebol SAD es un club de fútbol con sede en Vila das Aves, Portugal, que fue fundado en 2023 y compite en Primeira Liga, la máxima categoría del país luso. En este club milita el futbolista de Tavernes de la Valldigna, Jaume Grau Ciscar, por segunda temporada consecutiva.
Formado en la base de la UE Tavernes, el centrocampista jugó en el Valencia CF, Real Madrid juvenil. Real Madrid Castilla, Lugo y Zaragoza, desde donde dio el salto a su actual equipo en Portugal.
Se encuentra perfectamente adaptado. El año pasado ya disputó 32 partidos, anotó dos goles y dio dos asistencias.
De la nueva temporada espera continuar en la misma línea de crecimiento, tanto profesional como personal, y por supuesto alcanzar nuevamente los objetivos del equipo.
