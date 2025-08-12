Júlia de Tavernes i Sergi d'Oliva, a l’Eurojove de Bèlgica
Els 11 xics i les 11 xiques de la selecció de pilota faran 4 entrenaments per a preparar la cita de setembre
Salva Talens Carbó
El cos tècnic de la selecció de pilota de la Comunitat Valenciana, integrat per Juanma Garrido, Ana Giner i Arnau Oliver, ha anunciat la llista de jugadors i jugadores de la selecció autonòmica que disputarà l’Eurojove de Pilota a Mà que se celebrarà a Bèlgica del 3 al 7 de setembre.
Entre els seleccionats i les seleccionades destaquen dos representants de la comarca de la Safor. És tracta de Júlia Andrada Alberola, jugadora professional d'elit natural de Tavernes de la Valldigna però amb llicència del Club de Pilota Valenciana de Xeraco, i Sergi Sánchez Vázquez, natural d'Oliva y del CPV Oliva, de 17 anys, jugador rest de les primeres partides de raspall que pertany al grup de rendiment de la Federació de Pilota Valenciana que dirigeix "Moro".
Els dos i els 20 companys i companyes que formen la selecció, en total 22 jugadors i jugadores (11 xics i 11 xiques) s’exercitaran els dies 20, 25, 27 i 29 en Tavernes Blanques a les diferents modalitats internacionals: one wall, joc internacional i llargues, per a preparar l'Europeu.
En paraules de Juanma Garrido, "ha sigut molt difícil confeccionar la llista definitiva perquè tots els jugadors i jugadores han donat el màxim en els entrenaments que hem fet al juliol. Pensem que hem fet una selecció competitiva i en agost continuarem preparant-nos per afrontar la cita de Bèlgica de la millor manera possible".
La relació de convocades és la següent: en categoria sub19 Àngela Abad (Faura), Mar Alfonso (Massalfassar), Clara Barrachina (Bonrepòs i Mirambell), Laura Muñoz (Carlet Volea) i Júlia Andrada (Xeraco); les sub17 Vanessa Cano (Moixent), Mar Devís (Meliana) i Marta Muedra (Massamagrell) i en sub15 Nuria Martínez (Bicorp), Alma Contrí (Ondara) i Irene Cotolí.(Massamagrell)
En xics, els seleccionats són els sub19, Alejandro Giménez (Bicorp), Joan Arbona (La Vall de Laguar), Rubén Teruel (Beniarbeig-Orba) i Fèlix Peñarrubia (Beniarbeig-Orba), els sub17 Sergi del CPV Oliva; Arnau Mas (Ondara); Pere Ripoll (La Vall de Laguar) i David Santarrufina (Massamagrell) i els sub15 Germán Gallego (Massamagrell), Jaume Durá (Massamagrell) i Rubén de Fez (Meliana).
