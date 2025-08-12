L'Alqueria adjudica el contrato de suministro eléctrico para instalaciones municipales

El pleno municipal del Ayuntamiento de l'Alqueria de la Comtessa ha aprobado la adjudicación del contrato para el suministro de energía eléctrica con garantía de origen 100% renovable, que alcanzará todos los edificios e instalaciones municipales.

Este contrato se ha podido tramitar gracias a la adhesión del municipio a la Central de Compras de la Diputació de València, acordada en la sesión plenaria del 30 de abril de este mismo año. Esta adhesión ha permitido simplificar la gestión administrativa y obtener condiciones económicas más ventajosas mediante un sistema centralizado, eficiente y transparente.

La empresa seleccionada es la mercantil Iberdrola Clientes SAU única adjudicataria del acuerdo marco establecido por la Diputación. El contrato tendrá una duración inicial de doce meses, prorrogables hasta un máximo de cuatro años, con un importe anual de 61.657 euros (IVA incluido).

La energía acordada cuenta con garantía oficial de origen renovable, "con lo cual el Ayuntamiento reafirma su apuesta por un modelo energético más limpio y sostenible, en línea con los objetivos ambientales y climáticos europeos", según manifiesta el alcalde de la población, Salvador Femenía.