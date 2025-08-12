La mayor inversión en alumbrado público hecha nunca en Oliva

La Concejalía de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Oliva, encabezada por Álvaro Sánchez, ha anunciado la licitación del concurso para el cambio de luminarias y renovación de los cuadros eléctricos del municipio, con un presupuesto de 2,4 millones de euros.

Esta actuación tiene como objetivo resolver los graves problemas de mantenimiento que presenta el sistema de iluminación de la ciudad y conseguir un ahorro económico gracias a la instalación de tecnología LED. Se trata de la mayor inversión en renovación de alumbrado público que se ha hecho nunca a Oliva.

En este primer contrato se cambiarán las luminarias y cuadros eléctricos de las playas de Oliva y parte del casco urbano, empezando por las playas, donde el estado de conservación es peor y más problemas se han detectado.

Una de las calles de Oliva con deficiente iluminación. / Levante-EMV

Según ha explicado Álvaro Sánchez, «esta es una necesidad urgente, porque el alumbrado del pueblo está obsoleto, muy envejecido, y da constantemente muchos problemas de mantenimiento». El regidor ha añadido que la tecnología LED «supondrá un ahorro energético y económico que se podrá comprobar inmediatamente y hará que la inversión se amortice con los años». Se prevé una futura licitación, prevista para el año 2026, para completar el cambio de iluminación en todo el municipio.

El concejal responsable de Contratación y Urbanismo, Joan Mata, ha indicado que «es un procedimiento de contratación abierto, con libre concurrencia y participación de todas las empresas», y ha recordado que toda la documentación técnica está disponible para su consulta. La fecha tope para presentar las ofertas es el 1 de septiembre de 2025.

La alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, ha agradecido el esfuerzo realizado por todos los departamentos y ha remarcado que «el sistema de iluminación de Oliva hace muchos años que está viejo y da muchos problemas. Nosotros creemos que se tiene que trabajar y gestionar para resolver asuntos importantes, con soluciones duraderas, invirtiendo el dinero en lo que de verdad se necesita». Cuando el contrato esté adjudicado, el Ayuntamiento informará nuevamente e indicará el inicio de las actuaciones y las calles donde se intervendrá.