Paula Lloret Moscardó gana el Concurso Especial Mujeres del CD Pesca Gandia
La competición se ha disputado este pasado fin de semana
Salva Talens Carbó
El Club Deportivo de Pesca Gandia organizó el pasado sábado, 9 de agosto, con gran éxito el Concurso Especial Mujeres, un evento destinado exclusivamente a la participación femenina en el deporte de la pesca y que contó con el patrocinio de Adana Shopping.
La jornada comenzó a las 18:00 h con el sorteo de pesqueras, y la competición se desarrolló de 19:00 h a 22:30 h. Tras el pesaje, se llevó a cabo una cena para las participantes y sus acompañantes en un ambiente distendido y de convivencia, además de la posterior entrega de premios.
El podio estuvo conformado por:
1ª Clasificada: Paula Lloret Moscardó – 4.184 puntos
2ª Clasificada: María Castaño – 3.636 puntos
3ª Clasificada: Alba Correa – 3.620 puntos
Desde el Club Deportivo de Pesca Gandia agradecen el apoyo de Adana Shopping por su compromiso con la promoción del deporte femenino en la ciudad.
