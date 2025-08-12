Paula Lloret Moscardó gana el Concurso Especial Mujeres del CD Pesca Gandia

El Club Deportivo de Pesca Gandia organizó el pasado sábado, 9 de agosto, con gran éxito el Concurso Especial Mujeres, un evento destinado exclusivamente a la participación femenina en el deporte de la pesca y que contó con el patrocinio de Adana Shopping.

La jornada comenzó a las 18:00 h con el sorteo de pesqueras, y la competición se desarrolló de 19:00 h a 22:30 h. Tras el pesaje, se llevó a cabo una cena para las participantes y sus acompañantes en un ambiente distendido y de convivencia, además de la posterior entrega de premios.

El podio estuvo conformado por:

1ª Clasificada: Paula Lloret Moscardó – 4.184 puntos

2ª Clasificada: María Castaño – 3.636 puntos

3ª Clasificada: Alba Correa – 3.620 puntos

Desde el Club Deportivo de Pesca Gandia agradecen el apoyo de Adana Shopping por su compromiso con la promoción del deporte femenino en la ciudad.