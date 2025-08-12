Piden investigar la muerte de las dos vaquillas en Benifairó de la Valldigna

La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (Anpba) ha presentado un escrito formal en vía administrativa ante la Conselleria de Emergencias e Interior de la Generalitat, solicitando el inicio de una investigación oficial en relación con los incidentes en los que se vieron afectadas dos vaquillas que se derrumbaron en la arena estrepitosamente, falleciendo en la plaza portátil montada en Benifairó de la Valldigna los días 26 de julio y 2 de agosto de 2025.

En su escrito, Anpba ha solicitado al director General de Interior, Vicente Huet, que «ese órgano competente tenga a bien ordenar el inicio de una actividad de investigación y comprobación suficientes de los hechos», a los efectos de constatar, entre otros elementos, quiénes fueron los organizadores oficiales de ambos eventos, qué autoridad ejerció de director en ambos festejos, si, tras lo ocurrido, ambos eventos taurinos fueron suspendidos o no, si hubo, o no, servicios veterinarios para atender a los animales y, en caso afirmativo, si el servicio veterinario levantó, o no, actas sobre el estado de los animales y su desenlace final.

«En definitiva", manifiesta Anpba "se solicita una investigación oficial y comprobación suficientes para determinar si se produjo algún tipo de conducta irregular que pudiera merecer una respuesta en el marco de atribuciones y potestades administrativas exclusivas que ese órgano competente tiene encomendadas, a los efectos de que, siendo función y fines estatutarios de Anpba velar por el bienestar y la protección de los animales, con la presente solicitud promover y obtener una garantía legal suficiente a los efectos de prevenir que puedan ocurrir hechos como el arriba expuesto», solicitando, en su caso, «la determinación de las presuntas responsabilidades».

Críticas a los festejos taurinos

La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales es contraria a la utilización de animales en festejos, e interpone numerosas denuncias administrativas a los efectos de proteger el bienestar de los animales, y ejerce asimismo una labor concienciadora, obteniendo como resultado que la sociedad "contemple con ojos cada vez más críticos y desaprobadores estos festejos de diversión que tanto hacen sufrir a los animales utilizados en los mismos", señala la entidad en una nota de prensa.