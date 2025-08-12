Todo a punto para el "Correpatina" 2025 de la playa de Xeraco

La XX Volta a Peu Platja de Xeraco-Correpatina se disputa este jueves, 14 de agosto de 2025, a las 20.15 horas. La salida y la meta están ubicadas en la plaza la Costera (al final de la Avenida Borrons) y la prueba tiene una distancia de 7.300 metros.

Los participantes competirán por categorías: júnior, de 15 a 19 años, senior, de 20 a 39 años, veteranos A, de 40 a 49 años, veteranos B, de 50 a 59 años y veteranos C, de 60 años o más, tanto en mujeres como en hombres.

Las inscripciones permanecen abiertas hasta las doce de la noche de este martes, 12 de agosto, vía internet en crono4sports.es, aunque se aceptan también el mismo día de la carrera. A media mañana de este martes ya había más de 700 corredores y corredoras inscritos e inscritas en esta carrera popular.

Habrá trofeos a los 3 primeros clasificados de cada categoría, tanto masculino como femenino y a los 3 primeros locales, hombres y mujeres.

La carrera está organizada por el Ayuntamiento de Xeraco con la colaboración del Club de Córrer Xeraco.

Antes de la Volta a Peu y como es ya tradicional tendrá lugar una exhibición + carrera de "patinets", reservada a menores de 6 a 16 años. Los participantes deben acudir al mismo lugar de la salida y la llegada de la carrera atlética popular.