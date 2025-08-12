Requena progresa adecuadamente y confirma que el 2 de septiembre estará en Gandia

Alejandro Requena Navarro ya cuenta los días que faltan para volver a sentirse jugador de baloncesto con Proinbeni UpB Gandia. El objetivo es dejar atrás esa grave lesión de ligamentos en su rodilla izquierda que sufrió el 22 de marzo pasado en el partido de Godella y que le mantiene inmerso en un proceso de recuperación desde que pasó por el quirófano el 7 de abril.

Levante-EMV localiza el jugador de Oliva en Estados Unidos, donde ejerce de monitor de baloncesto en un campamento de verano desde el 21 de junio hasta finales de este mes de agosto.

De hecho, el propio jugador anuncia que el 2 de septiembre estará en Gandia para incorporarse a la pretemporada del equipo gandiense de Segunda FEB, aunque "ho realizaré mi trabajo de recuperación aparte".

El jug ador de Oliva, el día en que se lesionó en Godella / UpB Gandia

A sus 23 años, el alero anotador afronta su sexta temporada en Proinbeni UpB Gandia. Fue renovado por el club nada más lesionarse en un gesto que ya agradeció en su día.

El proceso de recuperación va superbién, asegura el deportista saforense, ya que "hago unas 5/6 sesiones semanales de gimnasio aquí en USA. Ya he empezado a trotar y me encuentro mejor cada día. Yo espero que en enero-febrero esté bastante ya en dinámica con el equipo".

Requena ha vivido desde una cierta distancia la confección de la plantilla de Proinbeni UpB Gandia para el curso 2025-2026. "Pienso que se ha hecho un plantel muy completo y creo que podemos hacer grandes cosas en la liga", si bien matiza que "ya sabemos cómo de exigente y competitiva es esta categoría. Así que habrá que lucharlo como siempre. Pero tengo buenas sensaciones este año".

También se siente Requena "muy ilusionado" con el torneo de la Copa de España, ya que es "nuevo para nosotros y tenemos ganas de hacer un buen papel".