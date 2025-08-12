Triple podio europeo para el Club de Gandia Tir Esportiu Tot Plat

El Club de Gandia Tir Esportiu Tot Plat ha triunfado en el Campeonato de Europa de Tiro con Armas Históricas, que se ha disputado en Portugal

Dos de sus integrantes, el olivense Juan Luis Martín Escrivá y Francisco Badenes Fuertes, de Castellón, han representado a España en esta cita competitiva continental que ha reunido a tiradores de 14 países.

Tanto Badenes como Martín han confirmado el excelente momento deportivo que han exhibo durante todo el año en las distintas competiciones nacionales.

En la modalidad de Manton Original, Francisco Badenes se proclama campeón de Europa con 40/50 en una modalidad compleja, con un sol abrasador de 40 grados. Gran esfuerzo y un estupendo resultado.

Martín en la modalidad Manton réplica, obtuvo pergamino de reconocimiento por una sexta posición.

En la modalidad de Original, Francisco Badenes nuevamente marca la diferencia con 48/50 platos y se proclama campeón de Europa, título que suma al de campeón del mundo.

En Lorenzoni Réplica, el olivense Juan Luis Martín se proclama campeón de Europa con 47/50 platos y romper otros 10 del desempate entre cuatro finalistas.