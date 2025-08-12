Vicent Moreno y José Lis siguen al frente del primer equipo amateur femenino del CF Gandia

El CF Gandia ya tiene perfilado el cuerpo técnico del primer equipo femenino que competirá en la 1ª Regional Valenta en la temporada 2025-2026.

Vicent Moreno continuará una temporada más como entrenador. Técnico con titulación Nivel 3, cumple su sexta campaña en el club, todas ellas dentro de la sección femenina desde su creación.

Será su tercer curso al frente del primer equipo, tras un recorrido marcado por el trabajo, el compromiso y los resultados: campeón de liga con el juvenil en la 2022-2023 y 2023-2024 y artífice del reciente ascenso a Primera Regional con el amateur en la 2024-2025. Una figura clave en el crecimiento del femenino.

A su lado seguirá José Lis, que afronta su tercera temporada en el cuerpo técnico. Delegado, preparador físico y mano derecha de Vicent, es un profesional incansable, siempre dispuesto, cercano y atento a las necesidades del equipo. Muy querido dentro del vestuario, su implicación ha sido total desde el primer día.