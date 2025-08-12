Vicent Moreno y José Lis siguen al frente del primer equipo amateur femenino del CF Gandia
La entidad apuesta por la continuidad del tándem técnico avalado por sus buenos resultados
Salva Talens Carbó
El CF Gandia ya tiene perfilado el cuerpo técnico del primer equipo femenino que competirá en la 1ª Regional Valenta en la temporada 2025-2026.
Vicent Moreno continuará una temporada más como entrenador. Técnico con titulación Nivel 3, cumple su sexta campaña en el club, todas ellas dentro de la sección femenina desde su creación.
Será su tercer curso al frente del primer equipo, tras un recorrido marcado por el trabajo, el compromiso y los resultados: campeón de liga con el juvenil en la 2022-2023 y 2023-2024 y artífice del reciente ascenso a Primera Regional con el amateur en la 2024-2025. Una figura clave en el crecimiento del femenino.
A su lado seguirá José Lis, que afronta su tercera temporada en el cuerpo técnico. Delegado, preparador físico y mano derecha de Vicent, es un profesional incansable, siempre dispuesto, cercano y atento a las necesidades del equipo. Muy querido dentro del vestuario, su implicación ha sido total desde el primer día.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un concejal de Oliva advierte con antelación de controles antidroga con perros adiestrados
- Un motorista muere en Gandia al chocar con un jabalí
- Un proyecto urbanístico causa otra fractura en el Gobierno de Gandia
- Toda la oposición de Oliva pide a Maria Bertomeu que deje el acta de concejala
- El concejal Mascarell se disculpa ante la Policía Local y la Guardia Civil de Oliva
- La reventa ilegal de alfalfa acorrala al primer partido del Gobierno de Oliva
- La Generalitat licita la redacción de la variante de Tavernes de la Valldigna
- La alcaldesa de Oliva denuncia la reventa de alfalfa ante la Guardia Civil pero mantiene a la concejala