Alfred Sáez: "No buscamos crecer en número de asistentes, sino dar más calidad"

Desde hace varios años vivimos en un auténtico auge de festivales, sobre todo en la costa. Los asistentes planifican sus vacaciones (y sus ahorros) en función de estos eventos, pero al mismo tiempo han salvado la música en directo. ¿Qué otros factores cree que hay detrás de esta euforia festivalera?

-Bueno, el ocio se ha vuelto más diurno, sobre todo para personas de entre 30 o 40 años, con el auge del tardeo. Hay gente de 45 años que todavía sale de fiesta como si tuviera 20 años. Están las ganas de vivir experiencias que sólo da un festival, de no querer perdérselo y contarlo después, y las redes sociales también han ayudado en eso. Por otra parte, ahora hay tantos festivales que uno de los temas más complicados es la contratación de artistas, al final acaba siendo como una subasta. Creo que en estos momentos no hay tanta demanda para tantos festivales.

¿La pandemia también influyó en esas "ganas de vivir" y asistir más a festivales?

-Sí, pero sobre todo notamos que tras la pandemia el asistente se volvió más exigente, tanto con las instalaciones, pidiendo más comodidad, como con las espectáculos musicales que ven. Al mismo tiempo, el cámping nos bajó, por eso este año hemos decidido mantener sólo el glámping.

¿Cuál es el perfil del asistente al Mediterránea en Gandia?

-Personas de unos 35-40 años,en su mayoría de la Comunitat Valenciana. Los que llegan de fuera lo hacen de Madrid, la Mancha, Murcia, Aragón... Muchos son padres y vienen con sus hijos pequeños, que están perfectamente integrados. Tienen un cierto poder adquisitivo, y la mayoría se aloja en hoteles y apartamentos.

Como organizadores, ¿se definen como un festival pequeño, mediano, grande…?

-No somos un macrofestival. El año pasado tuvimos unos 15.000 espectadores cada día, y este año nos moveremos en cifras similares. No queremos crecer en cantidad, sino en dar un punto másde calidad al asistente, mantener nuestra identidad, tener claro el género musical que ofrecemos, y nuestra relación con Gandia.

¿Cuántas personas emplean?

-En cuanto a trabajos directos tenemos a 140 personas, e indirectos, contando a proveedores y montaje, unos 170.

En cuanto a la logística ¿en qué han mejorado en esta edición respecto a la anterior?

-Hemos prestado más atención a los baños. No son policlin, sino casetas, y tenemos a personal de limpieza constantemente, además hemos mejorado la canalización y el desagüe. En cuanto al glámping, lo tenemos al completo con unas 250 personas en unas 90 tiendas, y hay una piscina. Por otra parte, volvemos a tener una zona para celebrar bodas, por supuesto no oficiales, pero que divierte mucho a la gente.

¿Cómo afrontan la celebración del festival en plena ola de calor?

-Hemos puesto fuentes de agua potable, gratis, y en la plaza Major tenemos un gran toldo.

¿Cómo valora esa fórmula de conciertos gratis en la plaza Major?

-La verdad es que tienen una gran acogida de público. Es una manera de integrar al festival en la ciudad y diferenciarnos del resto de eventos. Ayuda a que haya más turismo en el centro histórico, y después la gente se quede a comer, con un impacto positivo en la hostelería local.

Este año repiten Fangoria, Carlos Sadness, La La Love You, Izal… Imagino que es un síntoma de que los artistas están a gusto y el público es receptivo…

-Así es, no repiten dos años seguidos, pero sabemos que al público les gusta y es una manera de fidelizar.

Un grupo finalista del concurso La Veu Jove, Undergrau, actuará en el festival…

-Sí. En la Safor hay mucho talento joven. Actuarán el sábado en la plaza Major después de Grison. Por otra parte, a otros grupos participantes en el concurso les hemos preparado algo así como una "visita guiada" por el festival el jueves, para que conozcan las bambalinas del evento o las pruebas de sonido, y se vayan familiarizando con el mundo de la música.

¿Es partidario de que haya cuotas en los carteles, como artistas femeninas, por cantar en valenciano, o que sean LGTBI?

-Nosotros hemos priorizado el género musical a la hora de programar, con un cartel fiel al estilo y a nuestro público, con grupos que tienen en su lista de Spotify,no tan ecléctico como otros festivales. Este año hemos dedicado el segundo escenario para grupos emergentes.

¿Ven al Pirata Festival como un competidor?

-No, porque son carteles y públicos diferentes, en el Pirata rondan los veinte años, hay una gran zona de acampada... Además, la relación personal con el promotor del Pirata es buena, hemos coincidido en Fitur y en otros foros.

¿Qué momentos son los más satisfactorios para usted durante el festival?

-Pues sobre todo ver a mi hijo Marc, de 5 años, cómo disfruta en lo que él llama "el festival de papi". Antes de la primera edición en Gandia pasó por momentos delicados de salud, y ahora es una gran satisfacción verle correteando por el recinto.