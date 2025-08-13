Andrea Martínez Terres, del Boxsafor Club, competirá con España en el Europeo

La deportista del Boxsafor Club de Gandia, Andrea Martínez Terres, ha sido seleccionada por el equipo nacional de kick boxing en la modalidad de Tatami Sport para representar a España en el Campeonato de Europa de las categorías cadete y júnior, que se celebrará en la localidad de Jesolo (Italia) entre los días 12 y 20 de septiembre.

La kickboxer de 15 años y natural de Benifaió (la Ribera Alta) llega al combinado nacional después de conseguir un doble triunfo en el campeonato autonómico, dos medallas de oro en el Nacional, dos más de oro en la Copa de Europa en Zagreb y medalla de plata en la Copa del Mundo de Jesolo.

Andrea ya fue internacional con España con motivo del Campeonato del Mundo que se disputó en Budapest.

En el club ya están ultimando la preparación de la deportista junto al deportista también seleccionado por el equipo nacional, Borja Vila de Twister Team de Azuqueca de Henares (Guadalajara), que también cuenta con doble medalla de oro nacional.

La "factoría" Boxsafor que dirige José A. Núñez no tiene tiempo de descanso en este verano para afrontar con garantías el Europeo con todo el equipo de competición en activo, añadiendo al cuerpo técnico del club el servicio de nutrición de Daniel Olaso.