El Ayuntamiento de Oliva reparará varios caminos rurals del término municipal

La concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Oliva que dirige el edil de PRO, Enrique Parra, iniciará la reparación de los caminos rurales de Alonso, Burguera y Maricarrig con un contrato de 46.118,62 €. Estas obras, son parte de la ejecución de la planificación municipal de la concejalía de Agricultura plasmada en el Pla de Camins del Municipi d'Oliva.

El camí d'Alonso: conexión con la Font Salada. Esta vía se encuentra en el sur del término municipal en una zona cercana a la Marjal Oliva-Pego. Se reparará el tramo más deteriorado, de una longitud de 800 metros y una anchura de 6'50 metros. Es un camino de gran importancia y gran carga de tráfico porque es el acceso a la Font Salada. El camino presenta un deficiente estado de conservación con un importante desgaste de la capa de rodadura.

Camí de Burguera: zona de paso a la playa. Se actuará sobre el tramo más deteriorado, una reparación de 826 metros por una anchura de 6'50 m de plataforma de asfalto. Es un camino con un alto grado de deterioro por ser un eje que vertebra parte de la partida Raconada y que une los caminos del Assagador del Clot de Segarra, zona de paso habitual de vehículos pesados para explotaciones agrícolas o de construcción. Este camino, también, da acceso a la avenida Llauradors y la playa de Burguera.

Camí de Maricarrig: Este camino se encuentra en la partida que lleva el mismo nombre, Maricarrig. En este caso la intervención es de 298 metros de longitud por 3 metros de ancho de plataforma. Es un camino muy transitado, ya que conecta la carretera CV-670 con el camino paralelo a la N-332, siendo la vía de acceso a toda la planicie agrícola situada entre Oliva, Piles y L'Alqueria de la Comtessa. Actualmente, este camino tiene una capa de hormigón y ahora se le agregará una nueva capa de aglomerado asfáltico.

Enrique Parra, regidor d’agricultura de Oliva comenta que «poco a poco vamos completando mejoras en nuestro término municipal. Tenemos un plan debidamente elaborado y vamos haciéndolo por fases. Estas actuaciones son importantes, porque si todos los años podemos ir haciendo un poquito, en unos años podemos tener los caminos rurales renovados o en mejor estado de conservación».

Esta inversión municipal opta a la subvención para la mejora de caminos rurales convocada por Resolución de 17 de abril de 2025, de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera, por la que se convoca para el ejercicio 2025 las ayudas a la mejora de la competitividad y sostenibilidad de las explotaciones ganaderas de la Comunitat Valenciana.