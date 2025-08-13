El cambio climático propicia el cierre de playas por contaminación fecal

La noticia que la mayoría de alcaldes del litoral de la Safor temen volvió a saltar a mediodía de ayer. Los servicios de socorrismo y salvamento de las playas de Oliva, por indicación del Ayuntamiento de esta ciudad, tuvo que volver a colocar la bandera roja, de prohibido el baño, en cuatro tramos de este término. Se trata de las playas de la Terranova, Pau Pi, Aigua Blanca y Aigua Morta.

Como es habitual en este verano, la causa del problema, que impide el baño a efectos preventivos para la población, fue la contaminación fecal detectada en los análisis diarios que realiza la Conselleria de Medio Ambiente, cuyos resultados, especialmente en el caso de que salgan negativos, se comunican inmediatamente a los ayuntamientos para que adopten las medidas preventivas.

Según ha podido saber este periódico, en los análisis realizados el pasado 11 de agosto, las muestras de agua de mar tomados en Terranova, Pau Pi, Aigua Blanca y Aigua Morta dieron una contaminación fecal que señala un exceso de residuos en parámetros que superan el doble de los admisibles.

En esos casos, lo conveniente es exigir a los bañistas que salgan del agua, dado que podrían producirse problemas de salud en personas alérgicas a alguna de esas bacterias, o infecciones por contacto del agua con heridas abiertas, e incluso por ingestión. Tampoco es conveniente nadar en esa situación porque el agua con residuos fecales puede provocar problemas en contacto con mucosas, especialmente los ojos.

A Oliva le tocó ayer, pero lo cierto es que casi todas las playas de la Safor, con excepción hecha de la gran playa Nord de Gandia, han sufrido este problema que, hasta el inicio de este verano, se había producido solo en casos muy excepcionales. De hecho, cada verano en Gandia era habitual que cerrara algunos días la playa de Venècia, un pequeñísimo tramo de costa situado entre la dársena portuaria y la desembocadura del río Serpis, pero eso se debía al arrastre de materia orgánica por el cauce del río, generalmente después de alguna tormenta que volcaba los desechos de las calles y la red de alcantarillado hasta el mar.

Este verano, en cambio, ha sido un constante goteo de playas cerradas en la comarca de la Safor y buena parte de la Comunitat Valenciana. Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Daimús, Guardamar, Bellreguard, Miramar, Piles y Oliva han tenido que poner la bandera roja en alguna ocasión, lo que ha llevado a algunos de estos alcaldes, como ocurrió en Xeraco y Tavernes de la Valldigna, a pedir explicaciones precisas a la Conselleria de Medio Ambiente.

Esta situación que tanto preocupa, dado que cuando sucede se tiene que vetar el acceso al agua del mar a miles de personas, también está relacionado con el cambio climático que, entre otros aspectos, se manifiesta con especial incidencia en un incremento generalizado de las temperaturas.

Es cierto, y así lo señala la Conselleria de Medio Ambiente, que ahora se toman muchas más muestras de agua en las playas y que también se analiza con nuevos parámetros que detectan inmediatamente cualquier tipo de contaminación.

Acostumbrarse a la fatalidad

Pero a raíz de estos cierres de playas, no son pocos los expertos que coinciden en señalar que la temperatura del mar, mucho más elevada este año que en los anteriores, propicia la reproducción de esas bacterias. En condiciones de un agua más fría, los microbios y las bacterias perecerían más rápidamente. De manera que esos mismos investigadores son claros: hay que estar preparados porque esas situaciones de agua contaminada por bacterias fecales, su reproducción y su persistencia en el agua marina van a ir a más, porque la temperatura de los océanos va a seguir subiendo y las playas tendrán que acostumbrarse al paisaje de más banderas rojas ondeando para preservar la salud de los bañistas.