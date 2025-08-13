Carla Bañuls Puente, de mejor escaladora en Cantabria a la Vuelta a Portugal

La ciclista de Gandia corre en el equipo Mirat Team de Salamanca

Carla Bañuls Puente, en el podio, con el maillot de mejor escaladora

Carla Bañuls Puente, en el podio, con el maillot de mejor escaladora / Mirat Team Salamanca

Salva Talens Carbó

Gandia

Carla Bañuls Puente, del equipo Mirat Team Salamanca, ha participado en la Vuelta a Cantabria de ciclismo femenino, adjudicándose la victoria y el maillot de la clasificación general de la Montaña.

La corredora de Gandia fue la quinta clasificada cadete en la etapa contrarreloj que abría la Vuelta a Cantabria, mientras que sus compañeras de equipo júniors se ponían al frente de la general por equipos.

La segunda etapa, con salida y llegada en San Mamés de Meruelo, se disputaba por un circuito abierto al que las cadetes daban tres vueltas y las júniors cinco. La carrera tenía varios premios de montaña y metas volantes. En la categoría cadete, Carla Bañuls (@caarlabnyls_ ) conseguía el maillot de la montaña y recortar un puesto en la general. En Junior @antonie.c467 protagonizaba la fuga del día. La checa conseguía una renta de casi dos minutos y finalizaba segunda en la etapa y ascendía a la tercera posición de la general. También se llevaba el maillot de las metas volantes. Las júniors también conseguían ser el mejor equipo de nuevo.

La tercera etapa no iba a ser transcendental. Etapa llana sobre un circuito de 10 km en la que no hubo cambios en ninguna categoría. Finalmente tercer puesto en júniors para @antonie.c467, general metas volantes junior para @bruylandts_frauke, general montaña en cadetes para @caarlabnyls_ que fue cuarta en la general individual y primeros en general por equipos en júniors.

La próxima competición de Carla Bañuls Puente será en la Vuelta a Portugal de la categoría sub19, que se disputa en tres etapas del 22 al 24 de agosto.

La gandiense afrontaba la Vuelta a Cantabria tras representar a España en el Festival Olímpico de la Juventud Europea (FOJE), en Macedonia, que son una especie de Juegos Olímpicos para deportistas de edades entre los 14 y 18 años.

La corredora de Gandia ha sido este año campeona autonómica, campeona de la Challenge Comunitat Valenciana después de 10 carreras, tercera en la clasificación general final de la Copa España y segunda en la prueba contrarreloj del Campeonato de España cadete.

