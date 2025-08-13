Carla Bañuls Puente, de mejor escaladora en Cantabria a la Vuelta a Portugal

Carla Bañuls Puente, del equipo Mirat Team Salamanca, ha participado en la Vuelta a Cantabria de ciclismo femenino, adjudicándose la victoria y el maillot de la clasificación general de la Montaña.

La corredora de Gandia fue la quinta clasificada cadete en la etapa contrarreloj que abría la Vuelta a Cantabria, mientras que sus compañeras de equipo júniors se ponían al frente de la general por equipos.

La segunda etapa, con salida y llegada en San Mamés de Meruelo, se disputaba por un circuito abierto al que las cadetes daban tres vueltas y las júniors cinco. La carrera tenía varios premios de montaña y metas volantes. En la categoría cadete, Carla Bañuls (@caarlabnyls_ ) conseguía el maillot de la montaña y recortar un puesto en la general. En Junior @antonie.c467 protagonizaba la fuga del día. La checa conseguía una renta de casi dos minutos y finalizaba segunda en la etapa y ascendía a la tercera posición de la general. También se llevaba el maillot de las metas volantes. Las júniors también conseguían ser el mejor equipo de nuevo.

La tercera etapa no iba a ser transcendental. Etapa llana sobre un circuito de 10 km en la que no hubo cambios en ninguna categoría. Finalmente tercer puesto en júniors para @antonie.c467, general metas volantes junior para @bruylandts_frauke, general montaña en cadetes para @caarlabnyls_ que fue cuarta en la general individual y primeros en general por equipos en júniors.

La próxima competición de Carla Bañuls Puente será en la Vuelta a Portugal de la categoría sub19, que se disputa en tres etapas del 22 al 24 de agosto.

La gandiense afrontaba la Vuelta a Cantabria tras representar a España en el Festival Olímpico de la Juventud Europea (FOJE), en Macedonia, que son una especie de Juegos Olímpicos para deportistas de edades entre los 14 y 18 años.

La corredora de Gandia ha sido este año campeona autonómica, campeona de la Challenge Comunitat Valenciana después de 10 carreras, tercera en la clasificación general final de la Copa España y segunda en la prueba contrarreloj del Campeonato de España cadete.