Empate entre la UE Tavernes y el CF Bellreguard con golazos de Héctor y Javi

Bellreguard 1 Tavernes 1. Dos golazos de Héctor 0-1 y el del empate de Javi 1-1, en un partido clásico de pretemporada jugado este martes en el Municipal Pere Ciscar de Bellreguard.

El CF Bellreguard, conjunto de Segunda FFCV, causó una buena impresión, sobre todo en la primera mitad en la que estuvo más entero.

Primera mitad igualada con una salida fulgurante del cuadro "roget" de la Lliga Comunitat con un tiro al palo de Seral, otro de Marc y el golazo de Héctor. Poco a poco los locales igualaron la contienda ante un equipo vallero con muchas pruebas de sistema y posiciones de algunos jugadores que son la esencia de estos partidos y poca llegada.

Once titular de la UE Tavernes en el partido ante el CF Bellreguard / Pepe Juan

En la segunda mitad dominio total del Tavernes, más incisivo ante un rival que se defendió bien y tuvo a su portero su mejor jugador. El Tavernes buscó el gol, pero no estuvo acertado, aunque disfrutó de ocasiones. El CF Bellreguard bien dirigido por el técnico Kike Esteve estuvo a buen nivel.

El tercer partido de pretemporada de la UE Tavernes y primero en casa es este sábado en el Municipal a las 19,30 horas contra el Ontinyent CF 1931 de Tercera RFEF.