Gandia exhibirá la esencia de su Semana Santa en una muestra visual única

La Semana Santa de Gandia sigue perfilando las actividades que tendrán lugar durante la celebración del XXXVI Encuentro Nacional de Cofradías. Así, del 22 al 28 de septiembre está prevista una exposición especial dedicada a las hermandades que conforman su Semana Santa, coincidiendo con el Encuentro Nacional.

La muestra, ubicada en el paseo de las Germanies frente a la Casa de Cultura, una de las arterias principales de la ciudad, ofrecerá a congresistas, vecinos y visitantes la oportunidad de conocer de cerca la composición, identidad y singularidades de cada Hermandad. A través de un formato innovador, grandes cubos expositivos, cada una de sus caras ilustrará y describirá a una hermandad, incluyendo sus actos más destacados.

Uno de los cubos estará dedicado a la Junta Mayor y al símbolo que une a todas las Hermandades: el Cristo Resucitado, figura central de la Semana Santa gandiense.

Con esta iniciativa, Gandia busca no solo poner en valor su rica tradición religiosa y cultural, sino también proyectarla a visitantes y participantes del Encuentro Nacional, contribuyendo a reforzar el vínculo entre la ciudad y esta festividad declarada de Interés Turístico Nacional.

Esta actividad, al igual que la exposición "La Semana Santa a través de una cámara", se está organizando con la colaboración del departamento de Cultura del Ayuntamiento de Gandia.