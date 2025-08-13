Molina celebra su bronce europeo con la "Penya Tutatostet"

Juan Emilio Moreno Molina, especialista en tiro olímpico de precisión, ha celebrado su éxito en el Campeonato de Europa de Finlandia con su cuadrilla de amigos de la "Penya Tutatostet", de Tavernes de la Valldigna.

El tirador vallero ha compartido la medalla de bronce con los miembros de la peña en una comida que se ha celebrado este miércoles.

Las amistades le han preparado un "pastelón" con el número 3 de tercer clasificado en el Europeo y han brindado con él por este importante logro.

Molina ha tenido que sobreponerse a las adversidades en la cita de Finlandia, ya que se quedó durante dos días sin la maleta con el material necesario para la competición. Al final, pudo recuperar sus pertenencias que fueron retenidas en el aeropuerto de Helsinki y disputar el campeonato, consiguiendo ese podio inesperado por todo lo que tuvo que pasar.

El deportista de Tavernes culmina con la medalla de bronce europea una trayectoria de dos años llena de éxitos, ya que ha sido doble campeón de España de tiro olímpico en la modalidad de rifle de aire precomprimido, subcampeón en la Lliga de Catalunya y en la Copa del Rey, todo ello en 2024, mientras que en 2025 ha ganado el título de campeón de la Copa del Rey.