El Nàutic de Oliva denuncia reservas fraudulentas

La tecnología y el enorme uso que los ciudadanos hacen de ella para cualquier aspecto y actividad de la vida se demuestra como una de las vías para cometer estafas y engaños. Tanto es así que la Policía Nacional y la Guardia Civil disponen de equipos de expertos para detectar estos procedimientos fraudulentos que, en no pocas ocasiones, acaban cumpliendo sus objetivos con miles de ciudadanos que son víctimas de sus procedimientos.

Una de esas supuestas prácticas fraudulentas la acaba de revelar la empresa del restaurante El Nàutic, de la playa de Oliva. A través de sus redes sociales ha difundido un completo mensaje en el que asegura que ha detectado algunas páginas web de reserva de clientes que cobran pequeñas cantidades por ese servicio, pero que, en realidad, son un fraude. Es decir, una vez ingresado el dinero, no comunican al restaurante esa reserva.

Según señala El Nàutic, esas cantidades cobradas fraudulentamente son realmente bajas, de hasta un céntimo de euro, pero también se han detectado cargos no autorizados a las víctimas que alcanzan los 50 euros. En realidad, esa presunta estafa se hace suplantando el nombre del restaurante olivense y, obviamente, perjudicando a sus clientes.

Ante esta situación, El Nàutic ha difundido que las reservas en este restaurante son completamente gratuitas, bien se hagan de forma telefónica, a través de su web o por plataformas digitales debidamente reconocidas. "Si alguna página solicita pagos o datos de tarjeta bancaria para reservar, no siga adelante porque no es una web oficial", indica la empresa de este establecimiento de la playa de Oliva.

Además, y como resulta obvio, quienes han sido estafados de esa manera no han visto cumplido su propósito de disponer mesa en El Nàutic. Lógicamente, el fraude incluye la no comunicación de la reserva en este establecimiento. La empresa ha formulado denuncia por estos hechos y asegura que está colaborando con las autoridades para el total esclarecimiento de los hechos.