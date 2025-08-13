Oliva constituye la comisión de investigación de los caballos con un claro mensaje a la alcaldesa

El Ayuntamiento de Oliva, con el voto de todos los partidos, ha constituido esta mañana la comisión de investigación para aclarar la presunta venta ilegal de alfalfa, pienso y paja por parte de la pareja de la concejala Maria Bertomeu, de Projecte Oliva (PRO). El hombre, que fue designado para custodiar y cuidar varios caballos cuyo propietario fue detenido por la Guardia Civil y está acusado de maltrato animal, se pudo lucrar con material adquirido por el ayuntamiento y dirigido exclusivamente a esos caballos que estaban bajo su custodia. Por estos hechos la alcaldesa, Yolanda Pastor, destituyó de todos sus cargos a la concejala Bertomeu y le retiró el sueldo.

En el pleno celebrado esta mañana para constituir la comisión que investigará todos los detalles de este suceso, todos los grupos municipales, salvo PRO, han respaldado la iniciativa de que la presidencia, y, por tanto, la dirección de la investigación, no recaiga en un concejal o concejala de PRO, el partido de la alcaldesa, sino en UCIN, socio del Gobierno local. Más en concreto, Compromís, PSPV y PP sugieren que el cargo lo desempeñe la concejala Rosa Pous, al considerarla una persona totalmente imparcial de los hechos. UCIN lo ha aceptado, pero no se sabe si finalmente la alcaldesa le concederá la dirección de la investigación.

Según el acuerdo, la comisión, que podría constituirse la semana que viene, tendrá un tiempo de duración de tres meses, con posible prórroga. Todos los grupos municipales estarán representados por un delegado y la posibilidad de un suplente. En principio la propuesta situaba a Yolanda Pastor, o persona en quien delegue, en la dirección de las reuniones de la comisión, mientras que el secretario municipal será el que levante las actas. Los representantes serán los que propongan las personas que voluntariamente puedan declarar en la misma, junto a la aportación de informes y registros oficiales.

Yolanda Pastor ha señalado que el objetivo de la comisión es “únicamente conocer toda la verdad, con total transparencia”, y ha garantizado que “llegaremos hasta el final, caiga quien caiga”, tras explicar que desde un principio puso en conocimiento de la Guardia Civil de Oliva el registro realizado por el particular denunciante para que determine si se han podido cometer delitos.

Salvados Llopis, portavoz de UCIN, ha reconocido que los hechos denunciados por el particular, junto a las pruebas aportadas, “eran muy graves”, por eso lo puso en conocimiento de la alcaldesa. Llopis exigió que los caballos enfermos no estuvieran con los sanos de otro propietario y que se hagan las cosas “como corresponde”.

Por su parte, Ana Morell, portavoz del PSPV, ha recordado que fueron ellos quienes denunciaron el tema en el pleno al tener conocimiento del documento de denuncia, y ha pedido la comisión de investigación para dar la posibilidad a la concejal que se defienda de unas acusaciones tan graves.

La portavoz de Compromís, Yolanda Navarro, fue la que ha propuesto a Rosa Pous para presidir la comisión tras señalar que se trata de hechos "de una gravedad máxima, tras la alarma social que hay al respecto", y ha solicitado acceso a toda la documentación, así como la comparecencia de los afectados “incluida la de la concejal María Bertomeu”.

Finalmente, Germán Salazar, portavoz del PP, ha señalado que “no nos gusta esta situación, pero pensamos que no se han tomado las medidas adecuadas, si fueran otro partido hubieran exigido la renuncia al cargo de la concejal tras estos hechos y no seguir apoyándola como hacen ustedes”.

María Bertomeu ha asistido al pleno como público, dado que el asunto le afectaba personalmente, y en ningún momento se ha dirigido a los concejales.