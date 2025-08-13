Reabren las cuatro playas de Oliva que ayer tuvieron que cerrar
Los análisis han dado resultado aceptable y ya se permite el baño en Terranova, Pau Pi, Aigua Blanca y Aigua Morta
El departamento de Playas del Ayuntamiento de Oliva acaba de informar que, tras diversas conversaciones con la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, se ha recibido autorización para la reapertura de las playas Terranova, Pau Pi, Aigua Blanca y Aigua Morta.
Los cierres previos se establecieron a mediodía de ayer como medida preventiva, a consecuencia de los resultados del muestreo semanal de las aguas de baño. Esos análisis dieron el doble de bacterias de origen fecal a los parámetros permitidos.
Los nuevos análisis han confirmado que ahora las condiciones son adecuadas para la práctica del baño, por lo que se retira la bandera roja y se permite el acceso y el baño con total seguridad a los miles de personas que en estas calurosas jornadas de agosto acuden a las playas olivense.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un concejal de Oliva advierte con antelación de controles antidroga con perros adiestrados
- Un motorista muere en Gandia al chocar con un jabalí
- Cierran cuatro playas de Oliva por contaminación de residuos
- Condenados a asociarse para vivir tranquilos en la playa de Oliva
- Un proyecto urbanístico causa otra fractura en el Gobierno de Gandia
- Toda la oposición de Oliva pide a Maria Bertomeu que deje el acta de concejala
- El concejal Mascarell se disculpa ante la Policía Local y la Guardia Civil de Oliva
- La Generalitat licita la redacción de la variante de Tavernes de la Valldigna