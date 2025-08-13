Reabren las cuatro playas de Oliva que ayer tuvieron que cerrar

El departamento de Playas del Ayuntamiento de Oliva acaba de informar que, tras diversas conversaciones con la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, se ha recibido autorización para la reapertura de las playas Terranova, Pau Pi, Aigua Blanca y Aigua Morta.

Los cierres previos se establecieron a mediodía de ayer como medida preventiva, a consecuencia de los resultados del muestreo semanal de las aguas de baño. Esos análisis dieron el doble de bacterias de origen fecal a los parámetros permitidos.

Los nuevos análisis han confirmado que ahora las condiciones son adecuadas para la práctica del baño, por lo que se retira la bandera roja y se permite el acceso y el baño con total seguridad a los miles de personas que en estas calurosas jornadas de agosto acuden a las playas olivense.